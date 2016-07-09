۱۲۰۰ مصدوم تعطیلات عید فطر در مازندران امدادرسانی شدند

غلامعلی فخاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد عملیات، ۳۷ مورد عملیات جادهای، ۴۷ مورد خدمات حضوری، ۳ مورد خدمات مناسبتی، ۲۶ مورد دریایی و ساحلی، ۱۳ مورد شهری و پنج مورد عملیات کوهستان بوده است.
معاون امداد و نجات هلال احمر استان افزود: همچنین در این حوادث تعداد هزار و ۲۱۴ نفر مصدوم شدند که هزار و ۱۲۸ نفر بهصورت سرپایی اقدامات اولیه را دریافت کردند و ۶۳ نفر توسط آمبولانس هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی ادامه داد: تعداد ۱۶۰ نفر از درراه ماندگان در پایگاههای بینشهری اسکان داده شدند و در این عملیات تعداد ۳۷۹ تیم عملیاتی در قالب هزار و ۷۹ امدادگر و نجات گر و ۹۲ دستگاه انواع خودروی امدادی بهکارگیری شده است.
وی با اعلام اینکه در این مدت پنج مورد عملیات رهاسازی نیز انجامشده است افزود: از هموطنان عزیز و مسافرانی که به استان مازندران سفر میکنند تقاضا داریم با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه کامل به توصیههای عوامل امدادی، ناجیان غریق و نجات گران در سواحل بهویژه عدم شنا در نقاط ممنوعه، ما در امر خدمترسانی یاری کنند.
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