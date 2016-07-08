دو مصدوم حادثه در قزوین توسط بالگرد به بیمارستان منتقل شدند

پیمان نامداری دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتقال دو مصدوم در منطقه کامان و زرشک گفت: بعدازظهر جمعه پس از اعلام سقوط دو نفر از تله سیژ در منطقه گردشگری کامان و زرشک قزوین بلافاصله کد ماموریت صادر شد که به دلیل حضور آّمبولانس جمعیت هلال احمر امدادگران اعلام کردند که برای تسریع در انتقال و درمان بموقع مصدومان و نیز مسیر خاکی اعزام بالگرد ضروری است.

نامداری بیان کرد:منطقه گردشگری کامان و زرشک به دلیل داشتن مسیر خاکی و محل سقوط ایجاب کرد که بلافاصله یک فروند بالگرد را اعزام کنیم که خوشبختانه با حضور بموقع بالگرد توانستیم دو مصدوم را بسرعت به بیمارستان ولایت قزوین منتقل کنیم.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان قزوین یادآورشد: متاسفانه دو نفر از بانوان که برای گذراندن اوقات فراغت به منطقه گردشگری کامان و زرشک آمده بودند به دلایلی که هنوز معلوم نیست و به نظر می رسد بی احتیاطی خود افراد در سوار شدن به تله سیژ باشد در ارتفاع ۴ تا ۷ متری به پایین سقوط کرده بودند که مصدوم شدند.

وی افزود: در این حادثه دو بانوی ۶۵ و ۴۵ ساله مصدوم شدند که یکی از افراد از ناحیه ستون فقرات و دیگری از ناحیه کتف و شانه آسیب دیده و خوشبختانه حال هر دو رضایت بخش است.

نامداری بیان کرد:پس از انتقال مصدومان به بیمارستان ولایت و انجام معاینه و درمانهای اضطراری مورد نیاز افراد یادشده به بیمارستان شهید رجایی قزوین منتقل شده و تحت درمان تخصصی قرار گرفته اند.

تله سی یژ کامان به طول ۱۴۵۰ متر در منطقه گردشگری کامان و زرشک در ۲۶ اسفند سال ۹۲ به بهره برداری رسید و در زمان افتتاحیه نیز با نقص فنی باعث مشکل برای چند خبرنگار و عکاس شده بود.





