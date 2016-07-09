حجت‌الله ایوبی در حاشیه مراسم رونمایی از جام زرین کلاردشت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سینماها دوران خوب خود را می‌گذرانند افزود: فضای سینمای ایران خوب است و هم تعداد فیلم‌ها و هم تعداد سالن‌های سینما چند برابر شده است.

وی با اشاره به اینکه فیلم‌های خوبی در حال تولید است اظهار امیدواری کرد که اگر وضعیت به همین شکل پیش رود، سینماهای ایران نجات خواهد یافت.

ایوبی در پاسخ به تاریخ برگزاری جشنواره‌های فیلم کوتاه یاس و وارش در مازندران بابیان اینکه این دو جشنواره در استان برگزار می‌شود گفت: تاریخ جشنواره یاس هنوز مشخص نشده اما برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است و مقدمات لازم انجام‌شده است.

رئیس سازمان سینمایی اظهار داشت: به دلیل تراکم جشنواره‌ها در شهریورماه و مهرماه تلاش می‌شود تا زمان مناسبی برای برگزاری جشنواره‌های وارش و یاس صورت گیرد.