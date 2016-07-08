سفر هیات ایتالیایی به سوریه با هدف عادی سازی روابط

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه «سانا»، مذاکرات طرفین بیشتر بر روی عادی سازی روابط و لغو تحریم های اروپا علیه سوریه متمرکز شده است و دولت سوریه این مساله را پیش شرط هر گونه مذاکره یا همکاری امنیتی قرار داده است.

هیات ایتالیایی در این دیدار وعده تلاش برای هموار کردن زمینه عادی سازی روابط میان طرف های اروپایی و سوریه در آینده نزدیک را داد و تاکید کرد که رم امیدوار به ایفای نقش مثبت در روند سیاسی سازش در سوریه است.

گفتنی است که طی دو سال گذشته هیات های مختلف به صورت محرمانه و یا علنی به دمشق سفر کرده اند و توافقات محرمانه با سوریه امضا کنند و همکاری های امنیتی علیه تروریسم را از سر بگیرند. آنها همچنین تلاش داشتند لیست اسامی عناصر تکفیری ـ تروریستی اروپایی را که به دست ارتش سوریه اسیر شده اند، به دست بیاورند.