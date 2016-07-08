اتحادیه اروپا و ناتو اعلامیه همکاری استراتژیک امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دیلی صباح،‌ اتحادیه اروپا و ناتو روز جمعه اعلامیه مشترکی را با هدف تقویت همکاری در حوزه رفع چالشهای امنیتی از جمله حملات سایبری و بحران پناهجویان را به امضاء رساندند.

«ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رهبران اتحادیه اروپا در ورشو اظهار داشت که این اعلامیه به شراکت میان این دو سازمان مفهوم و انگیزه جدیدی می بخشد.

دبیرکل ناتو با تاریخی خواندن این تصمیم، آنرا فرصتی برای همکاری نزدیکتر توصیف کرد و افزود که کشورهای عضو هر دو سازمان ناتو و اتحادیه اروپا در سالهای اخیر با چالشهای غیرمنتظره ای روبرو شدند.

وی در ادامه افزود: «ناتو و اتحادیه اروپا بطور جداگانه نتوانستند این چالشها را بطور کامل برطرف نمایند، اما در کنار یکدیگر یک تیم نیرومند با ابزارهای لازم برای حفاظت از شهروندان خود و حراست از ثبات هستیم».

دبیرکل ناتو،‌ «دونالد تاسک» رئیس شورای اروپا و «ژان کلود ژانکر» رئیس کمیسیون اروپا در جریان نشست ۲۸ کشور عضو ناتو در ورشو این اعلامیه مشترک را امضاء کردند.

دبیر کل ناتو تأکید کرد که به دلیل وضعیت نامعلوم امنیت بین المللی، مشارکت نزدیک میان ناتو و اتحادیه اروپا بیش از گذشته ضروری بنظر می رسد.

رئیس شورای اروپا نیز گفت که همکاری نزدیک میان اتحادیه اروپا و ناتو امنیت شهروندان اروپایی را ارتقاء می بخشد.