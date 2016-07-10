علیرضا فریدونی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی و کارکردهای اقتصاد و شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌توان نقش این شرکت‌ها را در شکل‌گیری و توسعه‌ اقتصاد مقاومتی در محورهای مختلف تعریف کرد.

وی بیان کرد:شرکت‌های دانش‌بنیان با ویژگی‌های خود و پویایی و تطبیق با شرایط محیط پیرامونی و انعطاف‌پذیری بالا، ظرفیت مناسبی برای روبه‌ رو شدن با شرایط تحریم را دارند.

فریدونی یادآورشد: همچنین توزیع عادلانه ‌تر ثروت بر اساس شایسته‌ سالاری در چنین شرکت‌هایی، تأثیر زیادی در عدالت اقتصادی دارد و ازسوی دیگر، با توجه به توانمندتر بودن این شرکت‌ها در مقایسه با شرکت‌های سنتی، افزایش بهره‌وری و کارآمدی در آنها متصور است.

وی بیان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان زیرساخت‌های لازم را برای عملی کردن استراتژی تمرکز زدایی و همکاری چندین شرکت متوسط در تولید یک محصول را دارند و در صورت تحریم مواد ‌اولیه یا فناوری، چنین شرکت‌هایی توانمندی لازم را برای دستیابی به فناوری یا مواد اولیه‌ جایگزین را خواهند داشت.

فریدونی تصریح کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان با ویژگی‌های منحصر به‌ فرد خود و توان ایجاد و به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته مورد نیاز، توان لازم را در تبدیل مواد خام به محصولات نهایی و با ارزش افزوده‌ بالا هم دارند و دولت با اعتماد و توجه به چنین شرکت‌هایی می‌تواند تهدید به ‌وجودآمده در این حوزه را به فرصتی جهت شکوفایی صنایع نفت و پتروشیمی تبدیل کند و با تمرکز بر این استراتژی، در بلندمدت، علاوه بر خودکفایی کشور به کیفی سازی محصولات داخلی هم کمک کند.

فریدونی اضافه کرد: با توجه به ویژگی شرکت‌های دانش‌بنیان در استفاده از دانش برای بهینه کردن کیفیت محصولات داخلی در کنار اقدامات فرهنگی، می‌توان موجب ترغیب مردم به مصرف کالاهای داخلی شد و از یک سو وابستگی کشور به محصولات و ارز خارجی برای واردات این کالاها را کاهش داد و از سوی دیگر، با ارتقای کیفیت محصولات داخلی، زمینه‌ رقابت این کالاها با کالاهای مشابه در بازارهای خارجی را فراهم کرد و در نهایت، با افزایش گستره‌ کالاهای صادراتی، آسیب‌ پذیری کشور در برابر تحریم کالاهای صادراتی را کاهش داد.

استقبال از شرکت های دانش بنیان در قزوین

وی بیان کرد: پارک علم و فنآوری قزوین در سال ۹۰ در مساحتی به وسعت ۳۰ هکتار زمین فعالیت خود را آغاز کرد و امروز با تامین زیر ساخت ها زمینه استقرار شرکتهای توانمند و خلاق در این پارک بخوبی فراهم شده است.

فریدونی افزود: در سه سال گذشته بیش از هشت مرکز رشد در پارک علم و فنآوری شکل گرفته و در دانشگاههای آزاد اسلامی، علوم پزشکی، جهاد کشاورزی، بویین زهرا، آبیک، دانشگاه بین المللی، راه اندازی شده و دو مرکز رشد هم در حال دریافت مجوز است.

فعالیت ۸۳ شرکت دانش بنیان در استان قزوین

فریدونی بیان کرد: در حال حاضر ۸۳ شرکت فنآور در پارک مستقر شده که ۱۹ شرکت مجوز دانش بنیان دارد و بقیه در حال گذراندن مراحل قانونی است.

سرپرست مرکز رشد پارک علم و فنآوری امام خمینی قزوین تصریح کرد:شرکتهای دانش بنیان در مراحل رشد مقدماتی، رشد و موسسات آرندی هستند که ۱۵ شرکت دانش بنیان، ۲۰ شرکت در مرحله رشد و ۱۹ موسسه آرندی در استان داریم و بقیه در مرحله رشد مقدماتی هستند.

فریدونی یادآورشد: در سه ماهه اول امسال ۲۲ شرکت دانش بنیان در پارک پذیرش شده و در حال حاضر حدود ۱۰ شرکت ثبت نام کرده اند و در مرحله پذیرش هستند که در این زمینه با استقبال خوبی روبرو شده ایم.

اجرای فاز توسعه پارک علم و فنآوری قزوین

وی گفت: اجرای طرح توسعه پارک در دستور کار است و فاز اول این طرح در ۷۸۰۰ مترمربع مساحت با ۱۰ میلیارد تومان اعتبار اجرا می شود که با تکمیل آن زمینه استقرار ۱۰۰ شرکت دانش بنیان در این مرکز فراهم خواهد شد.

فریدونی اظهارداشت: در استان بیش از ۱۲۰ هزار دانشجو تحصیل می کنند که این ظرفیت بسیار ارزشمند است و با برنامه ریزی می توانیم از این قابلیت برای توسعه علمی استان استفاده کنیم.