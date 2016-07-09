اعضای تیم ملی جودو به ایران بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، جودوکاران کشورمان که جمعه چهارم تیرماه بدون سرمربی ازبک خود راهی بارسلون اسپانیا شده بودند ، در طول یک هفته گذشته در دو نوبت صبح و عصر به همراه سایر جودوکاران المپیکی یک دوره تمرین سخت و پرفشار را پشت سر گذاشتند.

با پایان یافتن این اردو ، ملی پوشان کشورمان روز گذشته به باشگاه بارسلون رفته و دیداری از امکانات این مجموعه ورزشی داشتند و سپس عصر جمعه بارسلون را به مقصد تهران ترک کردند.

ملی پوشان کشورمان بعد از ورود به تهران راهی اردوی تمرینی شده و برای حضور در مسابقات گرند اسلم تیومن در روسیه آماده خواهند شد. اردو و مسابقات روسیه آخرین برنامه برون مرزی تیم ملی جودو برای حضور در بازیهای المپیک است.

خبر دیگر از تیم ملی جودو اینکه حامد ملک محمدی که گفته می شد در کنار «نصرت» ازبکستانی هدایت ملی پوشان در المپیک را برعهده خواهد داشت با این مربی به مشکل برخورده و به نظر می رسد از همکاری با تیم ملی کنار گذاشته شده است.