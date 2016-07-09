چهار گردان چرخشی ناتو در لهستان و کشورهای حوزه بالتیک مستقر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،‌ رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در نشست روز جمعه بر سر اعزام نیروهای نظامی به کشورهای حوزه بالتیک و شرق لهستان و همچنین افزایش گشت زنی دریایی و هوایی به توافق رسیدند. این رهبران هدف از این توافق را نوعی اطمینان بخشی به اعضایی دانستند که در گذشته جزء بلوک شوروی سابق بودند.

این ائتلاف نظامی ۲۸ عضوی تصمیم گرفت که چهار گردان چرخشی با سه تا چهار هزار نیروی نظامی به منطقه شمال شرق اروپا اعزام کند تا بدینوسیله آمادگی خود را برای دفاع از اعضای شرقی این ائتلاف در برابر تهاجم روسیه اعلام نماید.

با این حال، اعضای ائتلاف نظامی ناتو تمایل خود را برای آغاز گفتگو با مسکو و احیای اقدامات اعتماد سازی که با الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ با موانعی روبرو شده بود، اعلام کردند.

«ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو در یک کنفرانس خبری در ورشو گفت که این گردانهای چرخشی قدرتمند و چند ملیتی این هشدار را می دهند که حمله به یک عضو این ائتلاف- ناتو- به مثابه حمله به تمام اعضای این ائتلاف خواهد بود.

«باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا نیز گفت که مطابق با طرح «گسترش حضور ناتو در مناطق مرکزی و شرقی اروپا» آمریکا حدود یکهزار نیروی نظامی به لهستان اعزام خواهد کرد.

گفتنی است که آلمان رهبری گردان مستقر در لیتوانی،‌ بریتانیا هدایت گردان استونی و کانادا نیز هدایت گردان لتونی را برعهده خواهد داشت. سایر کشورهای عضو همچون فرانسه نیز نیروهای نظامی این گردانها را تأمین خواهند کرد.

به رغم اظهارات حاکی از بی اعتمادی لهستان نسبت به نیات روسیه، اوباما خواستار گفتگو با مسکو شد. با این حال، رئیس جمهوری آمریکا از متحدان خود خواست تا زمانی که روسیه به تمام تعهدات مندرج در توافقنامه آتش بس خود با اوکراین عمل نکند، به تحریمهای خود علیه مسکو ادامه دهند.

در همین راستا، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان نیز اظهار داشت مادامی که ناتو درحال ارتقای تواناییهای دفاعی خود است، راه برای هرگونه مذاکره با مسکو بازخواهد بود.

وی همچنین گفت که در نشست برنامه ریزی شده «شورای ناتو- روسیه» در هفته آینده راههای ممانعت از بروز وضعیتهای خطرناک در فضای هوایی بالتیک مورد بررسی طرفین قرار خواهد گرفت.