کاهش چشمگیر شمار پناهجویان در آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت کشور آلمان اعلام کرد که اتخاذ قوانین سختگیرانه در داخل آلمان و بستن مرزها در منطقه بالکان سبب شده است که شمار پناهجویان در این کشور طی نیمه نخست سال ۲۰۱۶ به شدت کاهش یابد.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که حدود شانزده هزار نفر در ماه ژوئن برای دریافت پناهندگی ثبت نام کردند که در مقایسه با شمار ۹۲ هزار پناهجو در ماه ژانویه یک کاهش چشمگیر را نشان می دهد. با این حال بحران پناهندگی همچنان در این کشور ادامه دارد.

مقامات رسمی اعلام کردند که بستن مرزها در منطقه بالکان،‌ توافق ترکیه و اتحادیه اروپا برای توقف ورود مهاجران از راه دریا به خاک یونان و وضع قوانین سختگیرانه پناهندگی در آلمان از دلایل اصلی این کاهش چشمگیر است.

گفتنی است که در سال گذشته آلمان بیش از یک میلیون مهاجر را که اکثراً از کشورهای درگیر جنگ و مناقشه مانند سوریه، عراق و افغانستان به اروپا گریخته اند، در داخل خاک خود پذیرا شد.

ارقام اعلام شده از سوی وزارت کشور آلمان نشان می دهد که حدود نیم میلیون نفر در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۵ به عنوان پناهنده نام نویسی کرده اند؛ اما ظرف شش ماه پس از آن،‌ تنها ۲۲۲۲۶۴ نفر درخواست پناهندگی خود را به دولت آلمان تقدیم کرده اند.

لازم به ذکر است که جاری شدن سیل پناهجویان به آلمان به محبوبیت حزب محافظه کار این کشور به رهبری آنگلا مرکل به شدت لطمه زد و باعث ظهور یک حزب ضد مهاجرت در آلمان شد.