مخزن ۲۰۰۱ پتروشیمی بوعلی هنوز سرپاست

غلامرضا شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتش مخزن واحد بوعلی پتروشیمی ساعت دو بامداد امروز مهار شد و دیگر خطری وجود ندارد.

وی در پاسخ به اینکه مخزن ذوب شده است یا اینکه خیر گفت: مخزن ذوب نشده و سرپا است.

استاندار خوزستان تصریح کرد: حتی مقداری از مواد موجود در مخزن هم باقی مانده است.

شریعتی در ارتباط با علت این حادثه اعلام کرد: تاکنون علت دقیق حادثه مشخص نشده و کارشناسان امر باید نسبت به اعلام آن اقدام کنند.

وی در پایان بیان کرد: قطعا تیم کارشناسی و متخصص نسبت به علت یابی کارشناسانه حریق اقدامات لازم را انجام خواهند داد.