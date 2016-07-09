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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۷:۲۹

استاندار خوزستان:

مخزن ۲۰۰۱ پتروشیمی بوعلی هنوز سرپاست

مخزن ۲۰۰۱ پتروشیمی بوعلی هنوز سرپاست

اهواز ـ استاندار خوزستان گفت: آتش مخزن واحد بوعلی پتروشیمی ماهشهر بامداد شنبه مهار شد ولی خوشبختانه مخزن ۲۰۰۱ این مجتمع هنوز سرپاست.

غلامرضا شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتش مخزن واحد بوعلی پتروشیمی ساعت دو بامداد امروز مهار شد و دیگر خطری وجود ندارد.

وی در پاسخ به اینکه مخزن ذوب شده است یا اینکه خیر گفت: مخزن ذوب نشده و سرپا است.

استاندار خوزستان تصریح کرد: حتی مقداری از مواد موجود در مخزن هم باقی مانده است.

شریعتی در ارتباط با علت این حادثه اعلام کرد: تاکنون علت دقیق حادثه مشخص نشده و کارشناسان امر باید نسبت به اعلام آن اقدام کنند.

وی در پایان بیان کرد: قطعا تیم کارشناسی و متخصص نسبت به علت یابی کارشناسانه حریق اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

کد مطلب 3707887

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