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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۸:۰۸

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته؛

پوند، یوآن و طلا سقوط کردند

پوند، یوآن و طلا سقوط کردند

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ممترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

شینهوا : چین باید سرعت افزایش دستمزد را کاهش دهد تا شرایط رقابتی را در این کشور حفظ کند.

نیوزنو : نرخ بیکاری آمریکا در ماه گذشته میلادی با کاهش روبرو شد.

دویچه ول : صادرات آلمان در ماه می به طرز قابل توجهی کاهش یافت.

نیوزنو : بحران بانکداری ایتالیا می تواند به دیگر نقاط منطقه یورو سرایت پیدا کند.

رویترز : ارزش یوآن چین به کمترین رقم در ۵ سال و نیم اخیر رسیده است.

بلومبرگ : پوند انگلیس برای سومین هفته متوالی با کاهش ارزش روبرو می شود.

نزدک : سازمان تجارت جهانی برای ارزیابی وضعیت تجارت جهانی، شاخص جدیدی را معرفی کرد.

نیوزنو : نرخ سود وام مسکن در آمریکا به ۳.۵۲ درصد کاهش پیدا کرد.

سی ان بی سی : ارزش شاخص سهام بورس کشورهای اروپایی با افزایش روبرو شد.

نیوزنو : هواپیمای ایرباس A۳۸۰ خریدار ندارد.

رویترز : قیمت جهانی طلا با سه دهم درصد کاهش به یکهزار و ۳۵۶ دلار و ۴۱ سنت در هر اونس رسید.

آسوشیتدپرس : طرح ممنوعیت فروش هواپیما به ایران در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد.

رویترز : شرکت بازرگانی «ترافیگاورای» هلند، اولین محموله عمده نفتی خود از ایران را برای تحویل در آسیا بارگیری کرده است.

کد مطلب 3707888
علیرضا کمندی

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