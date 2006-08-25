اعجاز علمي قرآن با پيشرفت علم و تكنولوژي قابل اثبات است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از المدينه، دكتر عبدالله المصلح دبير كل شوراي جهاني اعجازعلمي قرآن و سنت وابسته به انجمن جهاني مسلمانان در آستانه فرا رسيدن همايش " اعجاز علمي قرآن" در كويت با بيان اينكه بايد اعجاز علمي قرآن و سنت مطرح شود، اظهار داشت: علما بايد به طور دائم افقهاي جديدي را به منظور تفكر و تأمل علمي كه به ايمان ختم مي شود، ارائه كرده و حقايق علمي موجود در قرآن را تبيين كنند.

وي با تأكيد بر اينكه آنچه رسول خدا (ص) در احاديث خود مطرح كرده، با آنچه كه در قرآن وجود دارد، حقيقتي علمي است كه با ادله هاي امروز اندك اندك اثبات مي شود، افزود: زماني قرآن نازل شد كه اعراب نمي توانستند در امور غيبي بحث كنند، زيرا تنها به خداوند و علم او اختصاص داشت و مطالعات آن زمان نيز شرايطي براي تحقيق را فراهم نمي كرد.

دكتر عبدالله المصلح با بيان اينكه با پيشرفت علم و آگاهي اعجاز علمي قرآن نيز يك به يك اثبات مي شوند، ياد آور شد: محققان بايد به منظور تأثيرگذاري كلام الهي در قلب مسلمانان و افزايش يقين مسلمانان به اين فريضه الهي، دين خدا را ياري كنند.

وي گفت: اسلام ديني علمي بوده كه كسي نمي تواند وجود تعارض را ميان آن اثبات كند چرا كه ادله هاي موجود در قرآن كريم همه با دليل و برهان است و حتي آنچه در احاديث آمده همه بر اساس پايه هاي محكم علمي استوار شده اند.

دبير كل شوراي مذكور با اشاره به اينكه دانشگاههاي اسلامي خواستار تدريس درس اعجاز علمي در دانشكده هاي اسلامي هستند تا جزئيات و اقسام علمي قرآن را با دلايل و برهانهاي قوي و مستدل با توجه به عظمت ديني و قرآن كريم بررسي كنند، تصريح كرد: تدريس درس اعجاز علمي، امر مهمي است كه اينك پژوهشگران آمريكايي چون " مارشال جانسون" در تحقيقات خود به آيات قرآن پناه جسته اند.

وي در خصوص همايش " اعجاز علمي قرآن" كه قرار است 25 تا 28 نوامبر ( 4 تا 7 آذر ) در كويت برگزار شود، گفت: اين همايش هشتمين همايش جهاني است كه شوراي جهاني اعجاز قرآن به منظور بررسي آيات قرآن در زمينه هاي پزشكي، فضانوردي، علوم انساني، زمين شناسي، نجوم و علوم دريانوردي از يك سو و بررسي ارتباط علم و ايمان از سوي ديگر برگزار مي كند تا بسياري از شبهات موجود در اعجاز علمي قرآن برطرف شود.

وي هدف از برگزاري همايش" اعجاز علمي قرآن" ارتباط علم و ايمان از طريق شيوه عصر معاصر و تمدن دعوت به اسلام و پاسخگويي به كساني عنوان كرد كه در مورد اعجاز قرآن دچار ترديد هستند.