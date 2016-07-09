آتش مخزن ۲۰۰۱ پتروشیمی بوعلی مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات فوم پاشی که شب گذشته از سوی نیروهای عملیاتی آغاز شده بود سرانجام ساعت ۲ بامداد امروز شنبه به ثمر رسید و آتشی که از روز چهارشنبه این پتروشیمی را تحت سیطره خود قرار داده بود مهار شد. بعد از صفر شدن آتش مخزن ۲۰۰۱ پتروشیمی بوعلی، بلافاصله مراحل خنک کاری مخزن آغاز شد.

فومهای مورد نیاز برای این عملیات گسترده از پتروشیمی های منطقه اصفهان، شهرداری اهواز، پخش فرآورده های نفتی و سایر بخشها تامین شد. ضلع شمالی مخزن از بخشهای دیگر مشتعل تر بود که در این بخش فوم ریزی به صورت گسترده تری انجام شد.

دلایل آتش سوزی این مجتمع پتروشیمی پس از بررسی ها اعلام می شود اما ارتباط آن با عملیات خرابکارانه و تروریستی از سوی وزیر نفت رد شد.

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در زمینی به مساحت ٣٦ هکتار در شمال غربی خلیج فارس در استان خوزستان، در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر واقع شده است.