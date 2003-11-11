مجموعه ساختمانهاي ثبت احوال تهران در فهرست آثار ملي قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" ، مجموعه بناي سازمان ثبت احوال كشور ، شامل ساختمان اصلي و ساختمان موزه است . ساختمان اصلي، در ضلع شمالي محوطه قرار گرفته و داراي محور تقارن است .

زيربناي هر طبقه ساختمان 690 متر مربع و در ساخت بنا، از معماري اروپايي الهام گرفته شده است .

ساختمان ديگر اين مجموعه در ضلع جنوب غربي ساختمان اصلي قرار گرفته و در حال حاضر، از آن ، به عنوان موزه سازمان ثبت احوال استفاده مي شود .

اين بنا، در دو طبقه شامل زير زمين و يك طبقه همكف ساخته شده و زير بناي هر طبقه 390 متر مربع است . در دو ضلع شرقي و غربي ساختمان ، دو ايوان سراسري قرار دارد و ستونهاي اين قسمت از بنا ، نشانگر معماري قبل از اسلام است كه با معماري نوين تلفيق شده است .

"آجر "، مهم ترين عنصر تزئيني اين ساختمان است كه در اشكال مختلف در ساخت بنا به كار رفته و از ديگر عوامل تزئيني در دو ساختمان ، گچبري ، كاشي كاري و كارهاي چوبي است .

قدمت اين ساختمان فرهنگي - تاريخي ، به اواسط دوره پهلوي مي رسد . مالكيت اين ساختمان ها دولتي است و هم اكنون در اختيار سازمان ثبت احوال كل كشور قرار داد .

بناهاي اصلي اين مجموعه در زمستان سال 1379 مورد مرمت و تعميرات اساسي قرار گرفته است .

مجموعه ساختمان هاي سازمان ثبت احوال كشور در تهران ، خيابان امام خميني ، تقاطع خيابان شيخ هادي قرار دارد و با شماره 9261 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است .

