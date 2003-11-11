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۲۰ آبان ۱۳۸۲، ۱۴:۴۱

مجموعه ساختمانهاي ثبت احوال تهران در فهرست آثار ملي قرار گرفته است

مجموعه ساختمانهاي ثبت احوال تهران در فهرست آثار ملي قرار گرفته است

مجموعه ساختمان هاي سازمان ثبت احوال تهران ، در فهرست آثار ملي كشور ثبت شده است .

 

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" ، مجموعه بناي سازمان ثبت احوال كشور ،  شامل ساختمان اصلي و ساختمان موزه است . ساختمان اصلي، در ضلع شمالي محوطه قرار گرفته و داراي محور تقارن است .
زيربناي هر طبقه ساختمان 690 متر مربع و در ساخت بنا، از معماري اروپايي الهام گرفته شده است .
ساختمان ديگر اين مجموعه در ضلع جنوب غربي ساختمان اصلي قرار گرفته و در حال حاضر، از آن ، به عنوان موزه سازمان ثبت احوال استفاده مي شود .
اين بنا، در دو طبقه شامل  زير زمين و يك طبقه  همكف ساخته شده و زير بناي هر طبقه 390 متر مربع است . در دو ضلع شرقي و غربي ساختمان ، دو ايوان سراسري قرار دارد و ستونهاي اين قسمت از بنا ، نشانگر معماري قبل از اسلام است كه با معماري نوين تلفيق شده است .
"آجر "، مهم ترين عنصر تزئيني اين ساختمان است كه در اشكال مختلف در ساخت بنا به كار رفته و از ديگر عوامل تزئيني در دو ساختمان ، گچبري ، كاشي كاري و كارهاي چوبي است .
قدمت اين ساختمان فرهنگي - تاريخي ، به اواسط دوره پهلوي مي رسد . مالكيت اين ساختمان ها دولتي است و هم اكنون در اختيار سازمان ثبت احوال كل كشور قرار داد .
بناهاي اصلي اين مجموعه در زمستان سال 1379 مورد مرمت و تعميرات اساسي قرار گرفته است .
مجموعه ساختمان هاي سازمان ثبت احوال كشور در تهران ، خيابان امام خميني ، تقاطع خيابان شيخ هادي قرار دارد و با شماره  9261 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است .

کد مطلب 37079

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