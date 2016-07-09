به گزارش خبرنگار مهر، تیم العربی که جواد نکونام و اشکان دژاگه را در اختیار داشت، با اتمام مسابقات لیگ ستارگان قطر عذر تمام بازیکنان خارجیاش را خواست و اعلام کرد حتی قرارداد «جان فرانکو زولا» سرمربی العربی هم فسخ خواهد شد.
العربی در شرایطی اقدام به کنار گذاشتن نکونام و دژاگه کرد که دژاگه حداقل دو فصل دیگر با این تیم قرارداد داشت و جدایی این بازیکن که در مقطعی از لیگ ستارگان حتی بازوبند کاپیتانی این تیم را بر بازو میبست، عجیب بود.
العربی این روزها مشغول مذاکره با بازیکنان جدید خارجی است و طبق اعلام رسانههای قطری حتی جانشین دژاگه هم معلوم شده است. از سوی دیگر مدیر برنامههای دژاگه تاکید کرده که اشکان سه سال دیگر با العربی قرارداد دارد و باید زمان شروع تمرینات این تیم، به قطر برگردد.
از سوی دیگر تیمهای قطری و به خصوص تیم العربی در انتقال قرضی بازیکنان خود به تیمهای دیگر تخصص زیادی دارند و سال گذشته هم تعدادی از بازیکنان خود را از این طریق به تیمهای دیگر منتقل کردند. به نظر میرسد کم هزینهترین راه ممکن برای تیم العربی در پرونده اشکان با وجود داشتن قرارداد سه ساله، انتقال وی به تیمهای دیگر به صورت قرضی است در غیر اینصورت فسخ قرارداد این بازیکن هزینه سنگینی روی دوش این باشگاه خواهد گذاشت.
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