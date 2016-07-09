  1. استانها
  2. زنجان
۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۹:۰۰

رئیس پلیس راه استان زنجان:

تردد در جاده های زنجان روان است/شش کشته و مجروح در ۴۸ ساعت

تردد در جاده های زنجان روان است/شش کشته و مجروح در ۴۸ ساعت

زنجان- رئیس پلیس راه استان زنجان نبستن کمربند ایمنی را عامل اصلی تشدید تصافادت در محورهای مواصلاتی زنجان عنوان کرد و گفت: در حال حاضر تردد در جاده های استان زنجان روان و آرام است.

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت ترافیک در جاده های استان زنجان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تردد در تمامی محورهای مواصلاتی استان زنجان روان است. 

وی اظهار کرد: خوشبختانه از دیروز(جمعه) تاکنون مشکلی در جاده های استان زنجان رخ نداده است. 

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: طی ۴۸ ساعت گذشته تنها چهار نفر فوت و دو نفر مصدوم شدند که علت وقوع این تصادفات هم تجاوز به چپ، انحراف به چپ و تخطی از سرعت مطمئنه بوده است. 

شیر محمدی تاکید کرد: متاسفانه در این تصادفات نبستن کمربند ایمنی اثرات تصادفات را تشدید کرده است. 

 وی به مسافران توصیه کرد با دقت و حوصله رانندگی کنند و از سرعت غیر مجاز خودداری کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان از مسافران خواست با توجه به تمام شدن تعطیلات حتما با دقت و حوصله رانندگی کرده و از هر گونه شتاب زدگی در موقع رانندگی خودداری کنند تا سفری راحت و امن را برای خود و دیگران را رقم بزنند.

کد مطلب 3707904

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار