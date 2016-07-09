تردد در جاده های زنجان روان است/شش کشته و مجروح در ۴۸ ساعت

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت ترافیک در جاده های استان زنجان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تردد در تمامی محورهای مواصلاتی استان زنجان روان است.

وی اظهار کرد: خوشبختانه از دیروز(جمعه) تاکنون مشکلی در جاده های استان زنجان رخ نداده است.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: طی ۴۸ ساعت گذشته تنها چهار نفر فوت و دو نفر مصدوم شدند که علت وقوع این تصادفات هم تجاوز به چپ، انحراف به چپ و تخطی از سرعت مطمئنه بوده است.

شیر محمدی تاکید کرد: متاسفانه در این تصادفات نبستن کمربند ایمنی اثرات تصادفات را تشدید کرده است.

وی به مسافران توصیه کرد با دقت و حوصله رانندگی کنند و از سرعت غیر مجاز خودداری کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان از مسافران خواست با توجه به تمام شدن تعطیلات حتما با دقت و حوصله رانندگی کرده و از هر گونه شتاب زدگی در موقع رانندگی خودداری کنند تا سفری راحت و امن را برای خود و دیگران را رقم بزنند.