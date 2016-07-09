برگزاری چهاردهمین جشنواره سراسری شعر و داستان جوان سوره در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از حوزه هنری استان زنجان، حمید رضا اسماعیلی اظهار کرد: حوزه هنری استان زنجان از بیست و یکم تا بیست و سوم تیرماه سال جاری میزبان چهاردهمین جشنواره سراسری شعر و داستان جوان سوره خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه آمادگی لازم برای برگزاری این جشنواره در استان وجود دارد، تصریح کرد: محمد زرویی‌نصرآباد، از مسؤولان مرکز محافل و جشنواره‌های حوزه هنری به همراه همکارانشان از سالن، هتل و مکان‌های برگزاری جشنواره بازدید کرده و آن را مطلوب ارزیابی کرد.

رئیس حوزه هنری استان زنجان ادامه داد: سالن شهید شهریاری صدا و سیما، هتل پیام و موزه کارخانه کبریت سازی سابق زنجان برای برگزاری این جشنواره در نظر گرفته شده است.

اسماعیلی با اشاره به اینکه این جشنواره توسط حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برای تحقق اهداف والای انقلاب اسلامی با اهداف شناسایی و جذب استعدادهای ادبی جوان برگزار می‌شود، افزود: تبادل اندیشه و تجربه‌های شاعران و نویسندگان جوان انقلاب اسلامی، جریان‌سازی در شعر و ادبیات منطبق بر ارزش‌های اسلامی، معرفی و برجسته‌سازی چهره‌های ممتاز عرصه شعر و داستان جوان انقلابی از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره سراسری است.

رئیس حوزه هنری استان زنجان تصریح کرد: در این جشنواره ادبی نویسندگان و شاعران جوان در بخش‌های داستان کوتاه، داستان صد کلمه‌ای، شعر سنتی، شعر نو و ترانه با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

اسماعیلی با بیان اینکه در این جشنواره ۸۰ نفر در زمینه شعر و داستان حضور خواهند داشت، گفت: این نفرات از استان‌های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، سمنان، قزوین، قم، کرمان، گیلان، خراسان شمالی، مرکزی، بوشهر، زنجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، همدان، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، اردبیل، سیستان و بلوچستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد با ۸۴ اثر به مرحله نهایی راه یافته‌اند.