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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۸:۲۰

تکذیبیه فدراسیون سوارکاری تکذیب شد!

خبر قهرمانی دختر بشار اسد صحت دارد؟

خبر قهرمانی دختر بشار اسد صحت دارد؟

درحالی برخی سایت های خبری و خبرگزاری های داخلی خبر قهرمانی دختر بشار اسد در مسابقات سوارکاری تهران را مخابره کردند که بشار اسد اصلا چنین دختری ندارد!

مجله مهر: هرچند که برخی خبرگزاری ها از قهرمانی دختر بشار اسد در مسابقات پرش با اسب تهران خبر دادند. اما بشار اسد دختر به نام «شام» ندارد. در خبرها آمده بود که: «نفرات برتر مسابقات بین المللی پرش با اسب نونهالان و نوجوانان در تهران مشخص شد و نکته جالب اینکه دختر رییس جمهور سوریه در بخش نونهالان به مقام قهرمانی رسید. به گزارش خبرنگار ایسنا، در پایان نخستین دوره مسابقات بین المللی پرش با اسب در رده سنی نونهالان و نوجوانان در باشگاه بام تهران نفرات برتر مشخص شدند.  در رده نونهالان بیست سوارکار حضور داشتند که نفر برتر شام الاسد با اسبی به نام باب سودی از سوریه است»

اما برخلاف آنچه رسانه ها می گویند اسد تنهادو پسر به نام های «حافظ»، «کریم» و یک دختر به نام «زین» داشته و شام الاسد فرزند تیمسار ماهر الاسد برادر بشار اسد است. 

تکذیبیه فدراسیون سوارکاری تکذیب شد!

بعد از انتشار این خبر، یکی از خبرگزاری‌های داخلی در مصاحبه با مسئولان فدراسیون سوارکاری تأکید کرد که سوارکار قهرمان شده در تهران دختر بشار اسد بوده و در متن خود به یک خبر از خبرگزاری رسمی سوریه اشاره‌کرده است. در این خبر نام شام الاسد آمده اما مشخص نیست که چه نسبتی با بشار اسد دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر خبرگزاری رسمی سوریه در تهران تماس گرفتیم تا اطلاعات بیشتری کسب کنیم. مسئولان خبرگزاری سوریه در تهران ضمن تکذیب حضور دختر بشار اسد در تهران، تأکید کردند که کودک قهرمان مسابقات سوارکاری دختر ماهر الاسد برادر رییس جمهور سوریه بوده و شرکت در این مسابقه بین‌المللی با هماهنگی سفارت سوریه انجام‌شده است.

 

مسئولان خبرگزاری سانا تأکید می‌کنند که طبق هماهنگی‌های انجام‌شده مسئولان فدراسیون تعهد کرده بودند به دلیل برخی ملاحظات تا پیش از سه‌شنبه خبر حضور شام الاسد در تهران منتشر نشود. اما مسئولان فدراسیون سوارکاری برخلاف توافقات صورت گرفته این خبر را با اطلاعات غلط در اختیار رسانه‌های ایرانی قرار داده‌اند.

کد مطلب 3707909

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    نظرات

    • سینا ۱۵:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
      1 0
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      میدونم این نظر را منتشر نمیکنید. ولی خودتون بخونید. خیلی زحمت کشیدید.خب حالا دختر بشار اسد نباشه و دختر برادرش باشه. چه فرقی میکنه؟ در شبهه ای که مطرح شده هیچ تأثیری نداره. بالاخره یکی از خاندان بشار اسد در اوج جنگ و خونریزی کشورش، اومده ایران مسابقات اسب سواری!!!!! و جوانان ما می روند آنجا و شهید می شوند!!!!!!
    • مرتضی ۱۵:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
      0 0
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      نمیدونم چرا خبر هر سوتی از مسئولین بیرون میاد بلافاصله تکذیب میشه،یعنی هیچکدوم حقیقت نداره؟؟؟؟ این اخبار بوسیله افراد داخل بدنه همون افرادبه بیرون درز میکنه ، یعنی همشون دروغ میگن ؟؟؟؟ تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها . لطف کنید مسئولیت موارد مطروحه رو به عهده بگیرید . تایید موارد بحق ، اعتماد مردم رو به شما بیشتر میکنه.

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