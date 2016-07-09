رئیس جمهور افغانستان در حاشیه اجلاش ورشو با «اوباما» دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «افق»، «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان که برای شرکت در اجلاس سران ناتو به ورشو پایتخت لهستان سفر کرده در حاشیه این اجلاس با «باراک اوباما» و «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کرد.

باراک اوباما در این دیدار کمک به دولت افغانستان در بخش های نظامی٬ اقتصادی و سیاسی قاطعانه حمایت کرد و گفت: آینده افغانستان برای تمامی کشور ها ی جهان بویژه ایالات متحده آمریکا مهم است.

وی در ادامه تاکید کرد: ما در مبارزه با تروریسم و مواد مخدر از دولت افغانستان حمایت و پشتیبانی می کنیم.

محمد اشرف غنی در این دیدار ضمن قدر دانی از حمایت های همه جانبه دولت آمریکا از اوباما خواست تا نظامیان آمریکایی بیشتری برای تامین امنیت در افغانستان حضور یابند.

همچنین در این دیدار، روسای جمهور دو کشور خواستار همکاری بیشتر در امر مبارزه با تروریسم و افراط گرایی در جهان مخصوصا در افغانستان شدند.

لازم به ذکر است اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در ورشو بدر حال برگزاری است. «اشرف غنی» رئیس جمهور و «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان برای شرکت در این اجلاس به لهستان سفر کرده اند.