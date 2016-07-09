کاروان بازسازی عتبات عالیات از استان سمنان عازم نجف اشرف شد

رمضانعلی حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کیفیت این اعزان، توضیح داد: این کاروان شامل ۲۵نیروی ماهر و تخصصی در زمینه های گچ کاری، سنگ کاری، بنّا و کمک بنّا است که به مدت یک ماه به نجف اشرف و بمنظور مشارکت در ساخت صحن حضرت زهرا(س) مشارکت خواهند داشت.

وی افزود: این چهل و نهمین کاروان اعزامی استان سمنان شامل متخصصان رشته های مختلف اعم از امور عمرانی، برنامه ریزی، نقشه کشی و مهندسی و ... به عتبات عالیات است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در استان سمنان درباره نحوه جذب نیروهای علافقمند به حضور در بازسازی عتبات عالیات نیز، توضیح داد: از تمامی علاقمندان در رشته های مختلف عمرانی چون کاشی کاری، جوشکاری، بنایی، سنک کاری، گچ کار و حتی آشپز دعوت می شود در صورت علاقمندی برای اعزام به عتبات عالیات و همکاری در زمینه ی ساخت صحن های مبارک حضرت زهرا(س) و عقیله بنی هاشم (س) در نجف اشرف و کربلای معلی با مراجعه به دفتر بازسازی عتبات عالیات در استان سمنان و یا دفاتر شهرستانی ثبت نام کنند.

حلوایی افزود: مشارکت در ساخت صحن مقدس ائمه اطهار(ع) اقدامی در خور توجه است که ما معتقدیم افراد حاضر در این گروه های اعزامی به این سعادت نائل می آیند لذا این اقدام نه تنها اجر اخروی بلکه تزکیه و جلای روح را نیز در پی خواهد داشت.

وی در پاسخ به سوالی با موضوع دیدار چندی پیش سازمان بازسازی عتبات عالیات با استاندار سمنان، بیان داشت: خوشبختانه روحیه و خلقیات معنوی، عشق و ارادت مسئولان نظام و مردم انقلابی به سرور و سالار شهیدان سبب شده تا امروزه در سطح کشور موج اهداء کمک های مردمی و نیز اعزام های مستمر کارشناسان و متخصصان را به عتبات عالیات شاهد باشیم .

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان سمنان درباره موارد مطروحه در دیدار مذکور، گفت: در آن دیدار از استاندار سمنان درخواست کردیم تا با عنایت به فعالیت های گسترده ی ستادهای استانی در مراکز استان های کشور و با الگو گیری از قرارداهای منعقد شده میان این ستاد و دستگاه های اجرایی در این استان نیز همچون سایر استانها این اقدامات صورت گیرد .

حلوایی درباره نحوه فعالیت های این ستاد نیز، بیان داشت: فعالیت این ستاد در استان سمنان حرکتی مردمی بوده و طی مدت زمان فعالیت این ستاد شاهد کمک های مردمی در وجه های گوناگون برای امر بازسازی عتبات عالیات بوده ایم اما این فعالیت به صورت همه جانبه و فراگیر نبوده که لازم است ضمن مشارکت مطلوب تمامی دستگاه ها و نیز اهالی این استان شاهد رشد سریع و همه جانبه ی این کمک ها باشیم .