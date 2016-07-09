ثبت تردد یک میلیون خودرو در جاده های زنجان

مسعود خوشکام در گفتگو با خبرنگار مهر به تعداد تردد ها در جاده های استان زنجان طی روزهای ۱۵،۱۶،۱۷و ۱۸ تیرماه اشاره کرد و افزود: طی این بازه زمانی بیش از یک میلیون و ۶۵۸ هزار و ۲۱۰ خودروی سبک و سنگین در جاده های استان تردد کردند.

وی اظهار کرد: طی این بازه زمانی آزاد راه های زنجان بیشترین تعداد ترددها در جاده های استان را به خود اختصاص داده است.

مسئول مرکز مدیریت راه های استان زنجان گفت: طی این بازه زمانی بیش از ۹۰درصد از تردد در جاده های استان زنجان را وسایط نقلیه سبک به خود اختصاص داده اند.

خوشکام تصریح کرد: مسافران و رانندگان برای اطلاع از وضعیت جاده‌های استان زنجان با تلفن گویای ۱۴۱ و خدماتی ۱۸۱۶ و سامانه‌های ۱۰۰۲۴۱۱۴۱، ۲۰۰۰۲۴۱۱۴۱ تماس حاصل کنند.

وی با بیان اینکه تعداد ترددها طی روز ۱۸ تیرماه نسبت به ۱۷ تیرماه افزایش داشته است، گفت: طی سالجاری ورود مسافران به استان زنجان روند رو به رشدی را داشته است.

مسئول مرکز مدیریت راه های استان زنجان تصریح کرد: خوشبختانه طی تعطیلات عید فطر تصادفات در جاده های استان کاهش محسوسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.