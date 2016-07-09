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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۱۸

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان اعلام کرد:

ثبت تردد یک میلیون خودرو در جاده های زنجان

ثبت تردد یک میلیون خودرو در جاده های زنجان

زنجان- مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان به تعداد تردد در جاده های زنجان طی تعطیلات عید فطر تیرماه اشاره کردو گفت: طی این بازه زمانی یک میلیون و ۶۵۸ هزار و ۲۱۰خودرودر استان تردد کردند

مسعود خوشکام در گفتگو با خبرنگار مهر به تعداد تردد ها در جاده های استان زنجان طی روزهای ۱۵،۱۶،۱۷و ۱۸ تیرماه اشاره کرد و افزود: طی این بازه زمانی بیش از یک میلیون و ۶۵۸ هزار و ۲۱۰ خودروی سبک و سنگین در جاده های استان تردد کردند.

وی اظهار کرد: طی این بازه زمانی آزاد راه های زنجان بیشترین تعداد ترددها در جاده های استان را به خود اختصاص داده است. 

مسئول مرکز مدیریت راه های استان زنجان گفت: طی این بازه زمانی بیش از ۹۰درصد از تردد در جاده های استان زنجان را  وسایط نقلیه سبک به خود اختصاص داده اند. 

خوشکام تصریح کرد: مسافران و رانندگان برای اطلاع از وضعیت جاده‌های استان زنجان با تلفن گویای ۱۴۱ و خدماتی ۱۸۱۶ و سامانه‌های ۱۰۰۲۴۱۱۴۱، ۲۰۰۰۲۴۱۱۴۱  تماس حاصل کنند.

وی با بیان اینکه تعداد ترددها طی روز ۱۸ تیرماه نسبت به ۱۷ تیرماه افزایش داشته است، گفت: طی سالجاری ورود مسافران به استان زنجان  روند رو به رشدی را داشته است. 

مسئول مرکز مدیریت راه های استان زنجان تصریح کرد: خوشبختانه طی تعطیلات عید فطر تصادفات در جاده های استان کاهش محسوسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. 

کد مطلب 3707914

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