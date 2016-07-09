۲۰۰ میلیارد تومان قیمت پیشنهادی تراکتور/ طرحی که در حد حرف است!

به گزارش خبرنگار مهر، بحث واگذاری باشگاه تراکتورسازی از فصل گذشته مطرح و دنبال شده است و این روزها پیش از شروع لیگ شانزدهم هم جدی‌تر از فصل گذشته دنبال می‌شود؛ تا جایی که حتی مبلغی از سوی مدیرعامل فعلی باشگاه برای واگذاری باشگاه تعیین شده است.

مصطفی آجرلو که بعد از حضورش در تراکتورسازی تیم پرستاره‌ای را بسته و تقریبا تمام بازیکنان موردنظر امیر قلعه نویی را جذب کرده است، خارج از زمین هم تلاشش را برای واگذاری باشگاه به کار بسته است.

آجرلو که برای حضور در تراکتورسازی اعلام کرده بود دو سال بدون دریافت هیچ کمکی و صرفا با درآمدزایی این تیم را اداره خواهد کرد، در فصل نقل و انتقالات درخواستی را برای دریافت مبلغ ۲۵ میلیارد تومان به صورت قرض مطرح کرد که البته با این درخواست وی مخالفت شد.

در همین ارتباط مجددا بحث واگذاری باشگاه جدی‌تر دنبال می‌شود و حتی مدیرعامل تراکتورسازی روز جمعه در حاشیه دیدار تدارکاتی این تیم با پیکان در جمع خبرنگاران، واگذاری باشگاه را یکی از اهداف اصلی‌اش عنوان کرد.

آجرلو در این خصوص گفت: خود من که همان ابتدای کارم در باشگاه عرض کردم چند هدف دارم. قهرمانی تیم، داشتن آکادمی قوی، آشتی هواداران و بحث اقتصادی و مهمترین هدف یعنی واگذاری تیم از سپاه به مردم در اولویت کارهای ما قرار دارد.

در واقع آجرلو با این صحبتها نشان داد که عزمش برای واگذاری باشگاه جزم شده است. گفته می‌شود او حتی در این خصوص پیشنهاد ۲۰۰ میلیارد تومانی را به نهاد اصلی باشگاه تراکتورسازی ارائه کرده و قصد دارد تیم را با این مبلغ به بخش خصوصی واگذار کند. انتقال امتیاز تراکتورسازی به بخش خصوصی شرایط خاصی هم دارد از جمله ماندن تیم در تبریز، اهلیت داشتن خریداران، عدم استفاده از نام تیم برای مباحث غیر ورزشی و غیره.

آجرلو در حاشیه دیدار روز گذشته تیمش برابر پیکان، در گفتگویی کوتاه با خبرنگار مهر به سئوالی در این مورد پاسخ داد. وی در خصوص اینکه اینکه آیا پیشنهاد ۲۰۰ میلیارد تومانی را برای فروش باشگاه مطرح کرده است یا خیر؟ به این پاسخ بسنده کرد: «اگر تیم را با این قیمت بخرند که خوب است ولی تراکتورسازی بیشتر از این ارزش دارد.»

هرچند مسئولان بالادستی تیم تراکتورسازی به خاطر عدم تامین هزینه‌های این تیم قصد واگذاری امتیاز آن را دارند ولی باید دید آیا با تجربه‌ای که از واگذاری ابتر سایر تیم‌ها از جمله استقلال و پرسپولیس بر جای مانده است، آیا تراکتورسازی می‌تواند پروسه انتقال امتیازش را بدون مشکلی طی کند یا خیر.