شهردار کرج وضعیت درآمدهای شهرداری را ارائه کند

مریم قهرمانی صارم در گفتگو با خبرنگار مهر، از عدم تصویب لایحه شهرداری مبنی بر ایجاد باند دوچرخه در سطح این کلان‌شهر خبر داد و اظهار کرد: برای این لایحه ۱۲ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد که در صحن علنی شورای شهر کرج با آرا موافق مواجه نشد.

وی ضمن ابراز نارضایتی از عدم تصویب چنین مصوباتی در شورا که به حمل و نقل عمومی کمک می کند، افزود: متاسفانه مصوبات زیادی در حوزه حمل و نقل مدیریت شهری کرج وجود دارد که مغفول مانده و به طور مسلم اگر این لایحه به تصویب می رسید، همانند بخش زیادی از لوایح در این حوزه، اجرایی نمی شد.

عضو شورای شهر کرج با اشاره به آلودگی هوای کلان‌شهر کرج، استفاده از وسایل نقلیه مانند دوچرخه را معقول ندانست و گفت: هیچ فردی در این هوای آلوده دوچرخه سواری نمی کند این در حالی است که باید موضوع حمل و نقل عمومی برای کاهش آلودگی هوا ریشه بررسی و مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه سال جاری توسط مقام معظم رهبری به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده است، گفت: متاسفانه مصوبات مغفول مانده بسیار زیادی در حوزه مدیریت شهری کرج وجود دارد که اجرایی نشده است.

قهرمانی صارم با بیان اینکه به طور مسلم در صورت تصویب لایحه ایجاد باند دوچرخه سواری، این مصوبه نیز به سایر تعهدات انجام نشده ما اضافه می شد، گفت: متاسفانه مدیریت شهری کرج هیچ اقدام خاصی در حوزه حمل و نقل نداشته که نمود داشته باشد.

عضو شورای شهر کرج در پایان با طرح این سوال که «آیا درآمد شهرداری تنها از محل وام هاست» گفت: در جلسه غیرعلنی شورای شهر کرج رئیس شورا بارها بر ارائه وضعیت درآمدهای شهرداری از سوی شهردار تاکید کرده که به عقیده من این موضوع باید در جلسه علنی مطرح شود.