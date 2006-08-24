نجف پايگاه هزار ساله تشيع و چهارمين شهر مقدس اسلامي است/ انقلاب 1920 در تحولات عراق مستقل تاثير گذار بود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، تبراييان كه در همايش يكروزه بررسي تحولات جهان اسلام در صد سال اخير در تهران سخن مي گفت، اظهار داشت: در سال 1917 ميلادي جمعيت نهضت اسلامي درعراق ايجاد شد و رهبران آن كه 2 روحاني بودند در توسعه رويكرد مردم به اسلام نقش مهمي ايفا كردند.

وي افزود: نجف حوزه پايگاه هزار ساله تشيع و چهارمين شهر مقدس اسلامي و پايتخت تشيع است و در طول چهار سال قيام از سال 1918 ميلادي، صف آرايي عظيمي در برابر انگلس ها از اين شهر شكل گرفت.

تبراييان با اشاره به اهميت هاي سياسي و اقتصادي عراق براي انگليس ها، توضيح داد: جمعيت عراق در سال 1915، دو ميليون و هفتصد هزار نفر بودند كه بيش از يك ميليون شيعه و نزديك به يك ميليون سني و هشتصد هزار يهودي و اندكي هم پيروان اديان و فرق ديگر بودند.

وي ادامه داد: انگليس ها از هر اقدامي كه به تضعيف دولت عثماني مي شد، حمايت مي كرد ودر اين شرايط علما قاطعانه عليه اين كشور اعلام جهاد كردند و سه جبهه در جنوب غربي فرات با 13 هزار نفر نيرو، جبهه قرمز وجبهه اهواز شكل گرفت و ترك ها در كنار اعراب با انگليس ها وارد جنگ شدند.

اين پژوهشگر تصريح كرد: با واقعه شيعه در بصره، اختلافات ميان سران جنگ با انگليس بالا گرفت و شرايط حاكم بر جبهه هاي جنگ را تغيير داد و موجب شكست قواي مجاهدان و عثماني شد.

تبرائيان افزود: بعد از اين واقعه قيام عليه ترك هاي عثماني به موازات جهاد عليه انگليسي ها از شهر نجف آغاز شد و ترك ها شهر را ترك كرده و اداره نجف اشرف به لحاظ امنيتي به مسئولان چهار محله معروف اين شهر واگذار شد.

به گفته اين كارشناس ارشد مسايل عراق، در مقطع رويكرد و اسلامي در منطقه، جمعيت نهضت اسلامي در راس تحولات قرار گرفت و با آن كه ميان شاخه هاي نظامي و سياسي- فرهنگي نهضت هماهگي چنداني وجود نداشت، در عين حال منشاء آثار فراواني بود.

تبرائيان ادامه داد: قيام بعد از 46 روز خاتمه يافت و 700 انگليسي در اين مدت كشته شدند و شهر نجف با مشكلاتي مواجه شد و 90 تن از رهبران نهضت به هند تبعيد شدند و سالها در آن كشور اقامت مي كنند و جز 2 رهبر روحاني بزرگ، بسياري از آنها اعدام شدند.

وي اضافه كرد: سال بعد يك استفتاي سري با سه محور ايجاد كشور مستقل عربي تحت حمايت انگليس، انتخاب امير براي كشور عراق و معرفي نامزد مورد نظر انجام شد، ولي آيت الله ميرزاي شيرازي به صراحت اعلام كرد جايز نيست كه يك غربي در ملت مسلمان حكومت كند و اين مساله منجر به شكست توطئه انگليسي ها در آن كشور شد.

اين پژوهشگر تاكيد كرد: انقلاب 1920 عراق فضاي جديدي را ايجاد كرد كه درتحولات عراق مستقل تاثير گذار بود و طرح هايي كه دراين دوره مطرح شد از جمله هندي شن آن كشور و يا خروج يهودي ها بايد در قالب مطالعات منطقه اي تاريخ معاصر مورد ارزيابي علمي قرار گيرد.