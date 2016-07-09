معمایی به نام آیفون 7

خبرگزاری ایسنا نوشت:

یکی از تازه‌ترین شایعات این است که اپل به زودی یک گزینه رنگ جدید را برای آیفون بعدی معرفی می‌کند.

همچنین گفته شده که ممکن است این گوشی هوشمند را به نام آیفون ۷ نامگذاری نکنند.

بر اساس نامگذاری تاریخی اپل برای نسل‌های آی فون خود، بسیاری از پیش بینی‌ها حاکی از آن است که نام این گوشی آیفون ۷ خواهد بود، اما بر اساس برخی شایعات مطرح شده و به دلیل اینکه آیفون ۷ از نسل و خانوده آیفون ۶ خواهد بود، ممکن است نام این آیفون را تنها "۷" بگذارند که از نسل آیفون است. این می‌تواند یک حرکت کاملا جدید توسط شرکت اپل باشد.

شایعات دیگری که در رابطه با این گوشی مطرح شده عبارت است از:

این گوشی ممکن است مانند آیفون ۶ در دو سایز و با دو اندازه صفحه نمایش به بازار بیاید.

شباهت بسیار زیادی با آیفون ۶ و ۶S خواهد داشت.

شرکت اپل ممکن است این گوشی را در رنگهای جدید ارائه کند.

احتمالا دارای یک دوربین با دو لنز بوده و سنسور دوربین‌های پشت و جلو قوی‌تر خواهد بود.

ممکن است قابلیت گرفتن عکس‌های سه‌بعدی را داشته باشد.

ممکن است قطر بیشتری نسبت به آیفون ۶S داشته باشد.

دوربین آن همچنان دارای برآمدگی بوده و تخت و همسطح نخواهد بود.

از جنس فلز نبوده و ضد آب خواهد بود.

دارای اتصال هوشمند خواهد بود.

به احتمال زیاد پردازنده قوی‌تری خواهد داشت.

نوار پلاستیکی که در بالای قاب آن و زیر دوربین قرار داشته، دیگر در این مدل جدید قابل مشاهده نخواهد بود.

ممکن است دارای دو بلندگو باشد.

این گوشی دارای خروجی هدفون نخواهد بود و بنابراین برای استفاده از هدفون و هندزفری از اتصال بی‌سیم و نوری استفاده خواهد کرد.

هندزفری آن دارای سیستم حذف نویز خواهد بود.

دارای سیستم شارژ بی سیم خواهد بود.

ممکن است دکمه اصلی home button بر روی قاب نباشد.

باتری این گوشی جدید احتمالا از باتری‌های قبلی بزرگتر است.

در ماه سپتامبر وارد بازار شده و قیمت آن حداقل ۶۵۰ دلار خواهد بود.