پیشی گرفتن واردات سیگار از لوازم ورزشی

خبرگزاری صدا و سیما نوشت: محمد امین زاده غیرضروری بودن لوازم ورزشی را سبب عقب افتادن واردات این تجهیزات نسبت به سیگار دانست و افزود:جلوگیری از واردات لوازم ورزشی با ارز دولتی، تعرفه بالا و سختگیری در ترخیص این کالا از گمرکات کشور سبب گرانی کالای باکیفیت و ایجاد خسارت برای وارد کننده و مصرف کننده شده است.

وی با اشاره به اینکه جلوگیری از ورود لوازم ورزشی سبب افزایش قاچاق این تجهیزات به کشور شده است تصریح کرد: کفش ورزشی بیشترین حجم قاچاق و واردات کالای بی کیفیت ورزشی را به خود اختصاص داده است.

امین زاده برندهای اصلی را اجناس باکیفیت موجود در بازار اعلام کرد و گفت: بازار لوازم ورزشی ایران مملو از اجناس بی کیفیت چینی با عنوان برندهای معروف است که از مبادی رسمی و غیر رسمی وارد کشور می شود.

وی با اشاره به اینکه ورود بی رویه کالای بی کیفیت سبب تعطیلی کارخانه های داخلی تولید کننده لوازم ورزشی شده است ادامه داد: هم اکنون ۷۵ درصد نیاز داخلی کشور به لوازم ورزشی از طریق واردات و ۲۵ درصد از تولیدات داخل تأمین می شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی هزینه های بالای تولید را مانع از امکان رقابت تولید داخل با تولیدات چینی دانست و افزود: با وجود تولید اجناس باکیفیت در کشور چین ، اکثر اجناس بی کیفیت این کشور به ایران فروخته می شود.

امین زاده تعرفه ۵۵ درصدی را مانع ورود کالای باکیفیت و افزایش قاچاق در این بخش اعلام کرد و گفت: کاهش تعرفه واردات سبب کاهش قیمت این اجناس و استقبال بیشتر جوانان و نوجوانان از وسایل ورزشی است که این روند کاهش اعتیاد را در پی دارد.

وی با اشاره به فعالیت ۷ کارخانه تولید کننده لوازم ورزشی ایرانی و۱۱۰۰ واحد مجاز عرضه کننده این لوازم تصریح کرد: ۴۰۰ واحد غیرمجاز عرضه کننده لوازم ورزشی درکشور فعال است که این واحدها در صورت دریافت نکردن مجوز باید قیمت دو برابری برای آب ، گاز و برق پرداخت کنند.