مجید عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: لازم است مالکان تاکسی‌های فرسوده‌ مدل ۱۳۸۳ به قبل، هرچه سریع‌تر با مراجعه به واحد صدور پروانه سازمان تاکسی‌رانی کرمان، نسبت به تکمیل مراحل ثبت‌نام و پرونده نوسازی خودروی فرسوده خود اقدام کنند.

وی تصریح کرد: چنانچه مالکان تاکسی‌های مشمول طرح نوسازی، هیچ‌گونه اقدامی برای تکمیل مراحل نوسازی خودروی خود انجام ندهند، طبق مقررات و بخش‌نامه‌های ابلاغ‌شده به مراجع ذیربط، از تردد خودروهای آن‌ها جلوگیری به عمل خواهد آمد.

عسکری ضمن تقدیر از زحمات و همکاری تاکسی‌رانان سخت‌کوش کرمان اعلام کرد: طبق هماهنگی با شرکت‌های خودروساز، مالکان تاکسی‌های مدل ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ نیز می‌توانند به‌صورت داوطلبانه در طرح نوسازی خودروهای فرسوده ثبت‌نام و خودروی جدید دریافت کنند.