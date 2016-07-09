قطعه جدید بزرگراه کرمانشاه-میاندوآب درکردستان به بهره برداری رسید

شهرام ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم تسریع در اجرایی کردن زمان بهره برداری از پروژه های حوزه راه و شهرسازی در استان کردستان از بهره برداری از ۶.۲ کیلومتر از پروژه کرمانشاه – میاندوآب همراه با شروع دور اول سفرهای تابستان خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه ارتباطی مسیر کرمانشاه – میاندآوب، عنوان کرد: قطعه مورد نظر به طول ۶.۲ کیلومتر در محور سنندج – دیواندره حد فاصل خشکه دره به زرینه واقع شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کردستان افزود: به منظور رفاه حال مسافرین و رانندگان محترم و با تلاش شبانه روزی عوامل راهداری و پیمانکاری اقدامات ایمن سازی پروژه مذکور با انجام عملیات تابلوگذاری، نصب گاردریل، نیوجرسی و خط کشی به اتمام رسیده و همزمان با آغاز سفرهای تابستانی و تعطیلات به بهره برداری رسیده و زیر بار ترافیک رفت.

وی از ارتقای ایمنی، کاهش تصادفات و تلفات، کاهش استهلاک، صرفه جویی در زمان و سوخت از مزایای بهره برداری از این پروژه عنوان کرد و گفت: انتظار می رود که با پیگیری های صورت گرفته زمینه برای بهره برداری از سایر قطعات این پروژه در استان کردستان فراهم شود.

ملکی به میزان هزینه صورت گرفته برای بهره برداری از این پروژه حوزه راهسازی در کردستان اشاره کرد و گفت: برای این حجم از عملیات حدود ۱۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

بزرگراه کرمانشاه - میاندآوب که بخش زیادی از آن در استان کردستان واقع شده است یکی از پروژه های مهم حوزه راهسازی در این استان است که عملیات اجرایی آن حدود ۲۰ سال قبل آغاز شده و تاکنون بخشی از آن به بهره برداری رسیده و بخش دیگری از آن هنوز در دست احداث است.

با اجرایی کردن این پروژه مسیرهای دسترسی به استانهای آذربایجان غربی – کردستان و کرمانشاه به هم نزدیک تر شده و زمینه برای تردد وسائل نقلیه آسان تر می شود.