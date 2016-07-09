۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۸:۵۶

با دوربین ۸ مگاپیکسل؛

فبلت جدید اندرویدی رونمایی شد

یک شرکت صاحب نام آسیایی از گوشی هوشمند خود رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت سامسونگ از گوشی هوشمند جدید خود با نام  Galaxy J Max رونمایی کرد. این گوشی از نوع فبلت، دارای پردازشگر چهار هسته ای ۱.۵GHz، صفحه نمایشگر ۷ اینچ و وضوح تصویر WXGA است.  

رم گوشی جدید سامسونگ ۱.۵ گیگ و می توان با قرار دادن کارت حافظه آن را به ۱۶ گیگ ارتقاء داد. گوشی گلکسی جی مکس دارای باتری ۴ هزار آمپری است.

دوربین پشت Galaxy J Max از نوع ۸ مگاپیکسل و دوربین جلوی آن ۲ مگاپیکسل است ضمن اینکه سیستم آندروید ۵.۱ Lollipop بر روی آن قرار دارد.

از ویژگیهای دیگر گوشی Galaxy J Max، داشتن هدست بلوتوث،  پشتیبانی دو سیم کارت و بهره بردن از فناوری ۴G, VoLTE است.

قیمت این گوشی در حدود ۲۰۰ دلار و در رنگ های مشکی و طلایی موجود است و انتظار می رود تا اواخر ماه جاری میلادی وارد بازار شود.

علیرضا کمندی

