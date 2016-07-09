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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۸:۵۹

در گفتگو با مهر مطرح شد:

اخلاق میراث کشتی است/ باید حرمت بازوبند پهلوانی را نگه داشت

اخلاق میراث کشتی است/ باید حرمت بازوبند پهلوانی را نگه داشت

دارنده مدال برنز المپیک ۱۹۶۴ توکیو با توجه به اتفاقات اخیر در انتخابی وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد گفت: پرداختن به اینگونه مسایل و اتفاقات در آستانه المپیک در نهایت به ضرر کشتی است.

علی اکبر حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اخلاق میراث کشتی است و نباید فدای نتایج مقطعی شود، گفت: در آستانه المپیک در کشورهای صاحب نام، تمامی متولیان و مدیران ورزشی اختلافات را کنار گذاشته و یک دل به یک هدف می اندیشند، اما انگار این مسایل در ایران برعکس شده و برخی از اهالی این رشته در چنین روزهای حساسی به فکر تسویه حساب شخصی می افتند.

وی در خصوص اتفاقات حاشیه ای دیدار انتخابی سنگین وزن ادامه داد: نمی دانم پرویز هادی راست می‌گوید یا کادر فنی، اما یقین دارم هیچکس به اندازه سرمربی تیم ملی نگران نتایجی که باید در المپیک کسب کند، نیست. در هر صورت هادی اگر به روند انتخابی معترض و از پیروزی خود مطمئن نبود باید قبل از مسابقه اعتراض می‌کرد.

پیشکسوت کشتی ایران ادامه داد: از کسی که بازوبند پهلوانی را بر بازو بسته انتظار می‌رفت حتی در چنین شرایط سخت و حساسی، صبورتر عمل کند و برای مصلحت تیم ملی کشتی هم که شده با چنین الفاظی اظهار نظر نمی کرد.

حیدری در خصوص ورود برخی نمایندگان مجلس به موضوع اعتراض به دیدار انتخابی تیم ملی کشتی تصریح کرد: در شرایط کنونی و در فاصله کوتاه باقیمانده تا المپیک، دوستان مسئول در مقام قانونگذاری بحث ملی را فدای منافع موردی نکنند و مباحث خود را به بعد از المپیک موکول کنند.

مربی سابق تیم ملی در خاتمه گفت: برد کشتی در المپیک متعلق به مردم است و قطعا چنین مباحثی تنها در روند کاری تیم خلل ایجاد می کنند. مطمئنا در صورت ناکامی نیز همین دوستان دوباره به صحنه خواهند آمد و اهالی کشتی و کادر مدیریتی فدراسیون را مورد انتقاد قرار می‌دهند.

کد مطلب 3707938

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    نظرات

    • سعید عبائی ۱۱:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
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      المپیک مونیخ در سال 1972 انجام شده است نه 1964. المپیک 1964 در رم ایتالیا انجام شده است.
    • عارف ۱۵:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
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      جناب علی اکبر حیدری در فرهنگ پهلوانان وعیاران همیشه یک موضوع برجسته وعیان بوده و ان صفت والای انها این بود که هیچوقت نمی گذاشتند حق ضعیفی توسط افراد قویتر ویا زورمدار از بین برود .با اینکه کادر فنی وریاست محترم فدراسیون قول داده بودند در صورت قهرمانی هادی در ارمنستان به المپیک اعزام خواهد شد .ولی به وعده خود عمل نکردند وبرای هادی دوباره کشتی گذاشتند ویک زمان 15 روزه در مرحله اول وقت دادند تا بدن هادی ریکاوری شود ولی به این قول خود هم وفا نکردن و ان را به 5 روز تعلیق دادند. طبق نظر پزشکان ورزشی
    • عارف ۱۵:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
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      قسمت دوم ورزشی و کارشناسان ورزشی مدت 5 روز به عمد برای هادی در نظر گرفته شده که اونتواند بدن خود را بازسازی کند حالا جناب حیدری قضاوت با شماست .
    • قاضی ۱۶:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
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      خبر گزاری مهر با تشکر از شما که برای اعتلای کشتی زحمت می کشید وهمچین احترام کامل به اقای حیدری پیشکسوت کشتی .شما باید با افراد جوانتر کشتی که به تازگی کشتی را کنار گذاشتن ودکترای ورزشی دارند در مورد مسابقه اقایان هادی وقاسمی نظر گیری کنید .از جمله اقایان علیرضا حیدری ،دکتر علیرضا دبیر ،دکتر مجید خدایی ،عباس جدیدی ،ودیگران .

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