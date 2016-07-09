اخلاق میراث کشتی است/ باید حرمت بازوبند پهلوانی را نگه داشت

علی اکبر حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اخلاق میراث کشتی است و نباید فدای نتایج مقطعی شود، گفت: در آستانه المپیک در کشورهای صاحب نام، تمامی متولیان و مدیران ورزشی اختلافات را کنار گذاشته و یک دل به یک هدف می اندیشند، اما انگار این مسایل در ایران برعکس شده و برخی از اهالی این رشته در چنین روزهای حساسی به فکر تسویه حساب شخصی می افتند.

وی در خصوص اتفاقات حاشیه ای دیدار انتخابی سنگین وزن ادامه داد: نمی دانم پرویز هادی راست می‌گوید یا کادر فنی، اما یقین دارم هیچکس به اندازه سرمربی تیم ملی نگران نتایجی که باید در المپیک کسب کند، نیست. در هر صورت هادی اگر به روند انتخابی معترض و از پیروزی خود مطمئن نبود باید قبل از مسابقه اعتراض می‌کرد.

پیشکسوت کشتی ایران ادامه داد: از کسی که بازوبند پهلوانی را بر بازو بسته انتظار می‌رفت حتی در چنین شرایط سخت و حساسی، صبورتر عمل کند و برای مصلحت تیم ملی کشتی هم که شده با چنین الفاظی اظهار نظر نمی کرد.

حیدری در خصوص ورود برخی نمایندگان مجلس به موضوع اعتراض به دیدار انتخابی تیم ملی کشتی تصریح کرد: در شرایط کنونی و در فاصله کوتاه باقیمانده تا المپیک، دوستان مسئول در مقام قانونگذاری بحث ملی را فدای منافع موردی نکنند و مباحث خود را به بعد از المپیک موکول کنند.

مربی سابق تیم ملی در خاتمه گفت: برد کشتی در المپیک متعلق به مردم است و قطعا چنین مباحثی تنها در روند کاری تیم خلل ایجاد می کنند. مطمئنا در صورت ناکامی نیز همین دوستان دوباره به صحنه خواهند آمد و اهالی کشتی و کادر مدیریتی فدراسیون را مورد انتقاد قرار می‌دهند.