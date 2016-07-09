عملیات احداث پارک درون محله ای شهرک ۵ آذرسنندج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عرفان فتحی صبح امروز شنبه در جمع خبرنگاران استان کردستان در سنندج گفت: احداث پارک‌های درون محله ای دارای اهمیت خاصی است چرا که زمینه حضور فعالیت‌های اجتماعی و تفریحی برای ساکنان محله را فراهم می کند.

وی بیان کرد : با هدف ارتقای سرانه فضای سبز عملیات احداث پارک درون محله ای شهرک ۵ آذر به متراژ ۵ هزار متر مربع آغاز شد.

وی اظهارداشت: در حال حاضر عملیات خاک ریزی، تسطیح، رکلاژ و چاله کنی برای غرص نهال به تعداد ۳۰۰ اصله در حال اجرا است.

مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری سنندج عنوان کرد: عملیات لوله کشی و سیستم آنتقال آب به متراژ ۷۰۰ متر، حفر دوحلقه چاه، نصب دو عدد الکترو پمپ برای آبیاری و همچنین حفاری و کابل گذاری جهت برقرای سیستم روشنایی این پارک در حال اجرا است.

فتحی از رفع مشکل سیمنا روباز آبیدر خبر داد وگفت: با رفع مشکل سیستم خنک کننده و تعویض لامپ تصویر هم اکنون این سینما راه اندازی شده و برنامه های تلویزیون هرشب از طریق این سینما در آبیدر پخش می شود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه در فصل تابستان شهروندان برای تفریح شبانه در پارک ها و فضاهای سبز سطح شهر حضور می یابند عملیات رفع مشکلات سیستم روشنایی برخی از پارک ها انجام شد.

وی از رفع مشکل روشنایی پارک‌های جنگلی ثپه پیر غریب وثپه الله اکبر خبر داد و اظهار داشت: علاوه بر رفع مشکلات روشنایی نسبت به نصب مبلمان پارکی در این پارک‌ها اقدام شد.