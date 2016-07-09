بیمارستان های قزوین در مسیر توسعه/بخش خصوصی و دولتی حمایت کند

خبرگزاری مهر- گروه استان ها، میترا بهرامی: با توجه به جمعیت استان قزوین، مهم ترین نیاز بیمارستانهای این استان کمبود تخت بیمارستانی است؛ این موضوع را منوچهر مهرام، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین اعلام کرده و گفته برای رفع آن، احداث بیمارستان های جدید و افزایش تخت های بیمارستانی در برخی بیمارستان های فعلی در دستور کار قرار دارد.

حدود یک ماه پیش نیز منوچهر حبیبی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین سرانه تخت های بیمارستانی در استان قزوین را یک سوم حد استاندارد اعلام کرد و اظهارداشت: این رقم در استان قزوین ۹ دهم به ازای هر یک هزار نفر است و در مجموع قزوین با دارا بودن یک هزار و ۲۰۰ تخت در مراکز درمانی، یک هزار و ۸۰۰ تخت کمبود دارد.

چند سال پیش در مراسم افتتاح بخش مراقبت های ویژه نوزادان در بیمارستان کوثر گفته شد با وجود فرسوده بودن بیمارستان و خطر ناشی از آن، به دلیل نیاز شدیدی که به این بخش وجود داشته، به ناچار بخش مراقبت های ویژه نوزادان در همان ساختمان فرسوده مرکز کوثر راه اندازی شده است که طبیعتا خطرات بالقوه زیادی به همراه دارد.

از این رو با توجه به فرسودگی و کمبود فضای فیزیکی تعداد زیادی از بیمارستانهای قزوین، دانشگاه علوم پزشکی بارها بر ضرورت حل این مسئله تاکید کرده و پیگیر تامین زمین مناسب برای احداث بیمارستان بود.

اخبار خوش از حوزه درمان برای قزوین

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین در این خصوص به خبرنگار مهر می گوید: این دانشگاه برای جبران بخشی از مشکل کمبود تخت بیمارستانی کارهایی را آغاز کرده که احداث ساختمان الحاقی بیمارستان شهید رجایی، تکمیل ساختمان نیمه کاره شهرداری الوند و تبدیل آن به بیمارستان و اضافه کردن چند تخت در بیمارستان بوعلی سینا از جمله این کارهاست.

منوچهر مهرام بیان می کند: علاوه بر بیمارستان دولتی ۷۰۰ تخت خوابی که قرار است در آینده نزدیک در استان احداث شود، ساخت یک بیمارستان خصوصی یک هزار تخت خوابی از سوی بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد که می تواند به توسعه گردشگری سلامت در قزوین کمک کند.

مهرام می افزاید: بیمارستان بوعلی با افزایش تعداد تخت ها به مرکز تخصصی قلب تبدیل می شود و در بخش اورژانس نیز تحولی به وجود می آید؛ ضمن اینکه احتمال جا به جایی بخش عفونی این بیمارستان، به بیمارستان دیگر وجود دارد.

وی عنوان می کند: بیمارستان شهید رجایی نیز به همین شکل باقی می ماند؛ اما در مجاورت آن ساختمان پنج طبقه ای که به تازگی کلنگ زنی شده است، به صورت الحاقی احداث می شود تا بتوان در آن خدمات بیشتری به مردم ارائه کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیان می کند: در حوزه روان نیز وضعیت بیمارستان اعصاب و روان ۲۲ بهمن در نشست با استاندار مطرح شد که به دنبال آن، استاندار قزوین در مکاتبه با مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران خواست که این بیمارستان تا زمان اختصاص زمین و فضای مناسب به ببمارستان جدید اعصاب و روان، در اختیار دانشگاه علوم پزشکی باقی بماند.

مهرام اضافه می کند: در خصوص مرکز آموزشی درمانی کودکان قدس که متعلق به جمعیت هلال احمر است، در نشست ها و پیگیری های صورت گرفته، مقرر شده، استانداری یا اداره کل راه و شهرسازی زمین معوض را در اختیار این جمعیت قرار دهد تا سند بیمارستان فعلی به نام دانشگاه علوم پزشکی ثبت شود.

وی خاطرنشان می کند:بیمارستان ولایت که در سال های اخیر به بهره برداری رسیده، اکنون به صورت میانگین ۷۰ درصد ضریب اشغال تخت دارد؛ به طوری که برخی مواقع درصد اشغال تخت کمتر از این میزان است؛ اما در مواقعی به دلیل کمبود تخت، میزان اشعال تخت بیش از استاندارد است.

مهرام بیان می کند: درشهر الوند، شهرداری و شورای اسلامی این شهر یک ساختمان نیمه کاره به دانشگاه علوم پزشکی قزوین واگذار کردند تا تکمیل شود و در اختیار مردم قرار گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین تصریح می کند: در آبیک نیز یک بیمارستان ۳۲ تخت خوابی وجود دارد که ساختمان آن به دلیل نداشتن استانداردهای بیمارستانی، به عنوان کلینیک تخصصی مورد استفاده قرار می گیرد.

مهرام یادآور می شود: بیمارستان دیگری نیز که البته خصوصی است، با دارا بودن بیش از ۶۰ تخت در آبیک وجود دارد که به صورت خرید خدمت با تعرفه دولتی به مردم خدمات رسانی می کند.

واگذاری ۱۵ قطعه زمین درمانی به بخش خصوصی و دولتی قزوین

مدیرکل راه و شهرسازی قزوین با اشاره به تعیین محل ساخت بیمارستان ۷۰۰ تخت خوابی قزوین از آغاز عملیات اجرایی آن در آینده نزدیک خبر می دهد.

حامد مانی فر به خبرنگارمهر می گوید: این زمین به مساحت ۸ هکتار در ابتدای شهرک کوثر قرار دارد و متعلق به تعاونی مسکن سپاه است و مقرر شده اداره کل راه و شهرسازی قزوین معوض زمین یاد شده را برای تعاونی مسکن سپاه بدهد و سپس زمین یاد شده را برای ساخت بیمارستان به دانشگاه علوم پزشکی واگذار کند.

مدیرکل راه و شهرسازی قزوین این را هم اضافه می کند که مقرر شده دانشگاه علوم پزشکی قزوین طرح اجرایی بیمارستان را تهیه و اجرای آن را به زودی آغاز کند.

مانی فر تصریح می کند:در پنج سال گذشته ۱۵ قطعه زمین با کاربری درمانی و بهداشتی و چندین واحدبیمارستانی و درمانی به بخش های مختلف خصوصی و دولتی واگذار شده که بیمارستان ۳۲ تخت خوابی آبیک، بیمارستان ۹۶ تختخوابی تاکستان، بیمارستان ولایت قزوین و درمانگاه شهرک مهرگان از جمله آنهاست.

مانی فر عنوان می کند: بیمارستان ۳۲ تخت خوابی آبیک که طرح آن توسط وزارت بهداشت و درمان تهیه شده، در زمینی به مساحت ۸ هزار متر مربع احداث شد که زمین این بیمارستان از منابع راه و شهرسازی اختصاص یافت و پس از ساخت به صورت رایگان در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته است.

وی خاطرنشان می کند: مساحت کل زیربنای بیمارستان ۳ هزار مترمربع، اعتبار هزینه شده عمرانی منهای هزینه تجهیز بیمارستان ۵ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان و ساختمان آن دارای زیرزمین، همکف و طبقه اول شامل اداری، اورژانس، درمانگاه، آزمایشگاه و بخش های جراحی، اتاق عمل، بستری، زنان و زایمان است.



مدیرکل راه و شهرسازی قزوین ادامه می دهد: احداث بیمارستان ۹۶ تخت خوابی تاکستان که در زمینی با ۸ هزار مترمربع مساحت و ۷ هزار و ۷۷۵ مترمربع زیربنا از سال ۸۷ آغاز شده بود سال گذشته پایان یافت و با اعتباری افزون بر ۲۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، منهای هزینه تجهیز بیمارستان، تحویل دانشگاه علوم پزشکی شد و به بهره برداری رسید.

وی اضافه می کند: این بیمارستان در سه طبقه روی همکف شامل ۶۹ تخت نرمال و تعدادی تخت در بخش های مراقبت های ویژه، آی. سی. یو، مراقبتهای ویژه بخش نوزادان، دو اتاق جراحی و یک اتاق عمل اورژانس و ساختمانهای جنبی، تاسیسات زیربنایی، محوطه سازی و دسترسی های لازم است.

مدیرکل راه و شهرسازی اضافه می کند: بیمارستان ولایت شهر قزوین هم به عنوان یکی از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان در زمینی به مساحت ۵۲ هزار مترمربع احداث شد که زمین آن از منابع راه و شهرسازی اختصاص داده شده و پس از ساخت در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته است.

مانی فر احداث درمانگاه مهرگان در ناحیه شهری مهرگان را مورد توجه قرار می دهد و عنوان می کند: این درمانگاه از سال ۹۰ تا ۹۲ تماما از محل منابع داخلی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین ساخته شده و پس از تکمیل در اختیار دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین قرار گرفته است.

وی خاطرنشان می کند: مساحت زمین این درمانگاه ۳ هزار مترمربع است و از محل منابع اعتباری راه و شهرسازی اختصاص داده شده است و در مجموع ۷۳۵ متر مربع زیربنا دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی قزوین با اشاره به هزینه کردن اعتباری افزون بر یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان برای ساخت درمانگاه خاطرنشان می کند: در خصوص ایمنی تمام این ساختمانها بر اساس آخرین ویرایش آیین نامه ۲۸۰۰ و ضوابط ایمنی در زلزله ساخته شده و تمام نکات ایمنی در ساخت و ساز و مقاوم سازی آنها رعایت شده است.

ضرورت مشارکت بخش خصوصی برای ساخت بیمارستان در قزوین

بر پایه این گزارش، اکنون که از یک سو با اجرای طرح تحول نظام سلامت، خدمات خوبی به مردم ارائه شده و از سوی دیگر احداث بیمارستان های جدید در استان قزوین در دستور کار قرار گرفته، منطقی است مسئولان بخش دولتی و خصوصی با قدرت وارد میدان شوند و با متولیان حوزه سلامت همکاری حداکثری داشته باشند تا مردم بتوانند از خدمات حوزه درمان بیشترین بهره را ببرند و طعم خوش طرح هایی نظیر طرح تحول نظام سلامت را بیش از پیش احساس کنند.