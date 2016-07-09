ترویج عناصر اصلی گفتمان امام وانقلاب ماموریت مهم دانشگاهیان است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد واحد بندرعباس، آیت الله سید روح الله صدرالساداتی در شورای بسیج اساتید استان هرمزگان که به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس برگزار شد، ضمن تبریک بمناسبت عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مومنان، از بسیج به عنوان میراث گرانبهای امام (ره) و جریان عظیم انقلاب و تثبیت کننده جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی یاد کرد و بیان داشت: دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و حضوری فعال درعرصه های علمی و فرهنگی از جمله اهداف تشکیل بسیج اساتید در کشور بوده است.

وی آگاه بخشی و روشنگری جامعه و هدایت افکار عمومی به راه صحیح را از وظایف خطیر این نهاد مقدس دانست و اظهارداشت: استخراج و تبیین ریشه های اصلی انقلاب از گفتمان امام و تبیین آن در جامعه از جمله تکلیف مهم و اساسی است که باید در دانشگاه به آن جامه عمل پوشانده شود.

این مسئول حاصل رها سازی و عدم توجه به گفتمان امام وانقلاب را شکاف و انشقاق در جامعه خواند و تصریح کرد: اگر در برخی موارد شاهد انحرافاتی در جامعه شده ایم دلیل آن این است که نسبت به توسعه های راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی دراین زمینه غافل بوده ایم.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر لزوم تقویت باورها در بین مردم جامعه بیان داشت: اگر باور منتج به رفتار نشده باشد و یا به عبارتی رفتارها در جامعه خلاف باورها صورت گیرد بدون تردید پیشرفتی حاصل نخواهد شد و جامعه به اهداف واقعی خود نخواهد رسید.

وی باورمندی و ایمان به وجود خداوند و دین مبین اسلام و عمل کردن به آموزه های دینی را، تنهاراه پیشرفت کشور دانست و گفت: ایمان به وجود خداوند و رعایت موازین اخلاقی واسلامی و به کار بستن آن در امورات موجب می شود تا نتیجه مطلوب حاصل شود و جامعه در ریل توسعه قرار گیرد.

در ابتدای این نشست مهدی باقری دبیر هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان گزارشی از عملکرد واحد ها و مراکز دانشگاهی این استان ارایه کرد.