وزش باد زنجان را فرا می گیرد/هوا گرم می شود

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: در حال حاضر آسمان زنجان صاف تا قسمتی ابری بوده و از بعد ظهر رعد و برق و رگبار در استان حاکم می شود.

وی از وزرش باد در استان خبر داد و تصریح کرد: وزش باد تا چند روز آینده در استان زنجان وجود خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان سرعت وزش باد در استان را ۴۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت عنوان کرد و گفت: به شهروندان زنجانی توصیه می‌شود از تردد در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و همچنین ایستادن در زیر درختان خشک و فرسوده خودداری کنند چرا که وزش باد از بعدازظهر در استان شدید می‌شود.

یاغموری به وضعیت دمای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای استان روند افزایشی را خواهد داشت و هوای زنجان گرم می شود.

وی به دمای فعلی زنجان اشاره کرد ویاد آورشد: دمای فعلی شهر زنجان ۲۲ درجه بالای صفر است که این دما نسبت به دیروز در همین ساعت یک درجه گرمتر شده است.

یاغموری با اشاره به گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته، افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته ماه‌نشان با ۳۸ درجه سانتی‌گراد بالای صفر گرم‌ترین و قیدار با ۱۹ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین مناطق استان بودند.