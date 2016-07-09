به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز فرهنگی شهر کتاب، مراسم اهدای دومین دوره جایزه دکتر رضا داوری اردکانی روز سهشنبه ۲۲ تیر در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار خواهد شد.
دکتر رضا داوریاردکانی از چهرههای مهم و تاثیرگذار فلسفه در دوران معاصر ایران است. آثار و آراء او درباره فلسفه و علوم انسانی و فیلسوفان معاصر غرب همواره مورد بحث و تعمق استادان، دانشجویان و اصحاب اندیشه قرار میگیرد.
فلسفه در دانشگاهها و جامعه چه جایگاهی دارد؟ اقبال به کدام یک از فیلسوفان و مکتبهای فلسفی در سال ۱۳۹۴ بیشتر بوده است؟ کتابهایی که در حوزه فلسفه غرب در سال ۱۳۹۴ در ایران منتشر شده، اقبال به کدام فیلسوف را نشان میدهد؟ چه گرایشی در پژوهشها و کتابهای فلسفی نمود بیشتری دارد؟ ارزیابی پایاننامههای دانشجویان در دوره دکتری در رشته فلسفه در سال ۱۳۹۴ چه راهی را در حوزه فلسفه مشخص میکند؟ در مراسم اهدای جایزه مورد نظر، به بخشی از این پرسشها پاسخ داده میشود.
در مراسم اختتامیه دومین دوره جایزه دکتر اردکانی، رضا داوریاردکانی، سعید بینایمطلق، پرویز ضیاء شهابی، محمدجواد صافیان، شهرام پازوکی و سید حمید طالبزاده درباره وضعیت پژوهشهای فلسفی در سال ۹۴ و ویژگی پایاننامههای برگزیده و تشویقی دومین دوره این جایزه سخن میگویند.
مراسم اهدای دومین دوره جایزه دکتر رضا داوریاردکانی، روز سهشنبه ۲۲ تیر از ساعت ۱۶:۳۰ با حضور اصحاب فرهنگ و اندیشه در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار میشود و از برگزیدگان این دوره تقدیر خواهد شد.
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