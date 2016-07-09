خبرگزاری تسنیم نوشت: دفتر حمایت از پناهندگی اروپا در گزارش سالیانه خود اعلام کرد: در سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۹۶ هزار کودک پناهجو و مهاجر که بدون همراه وارد اروپا شده اند، به دنبال دریافت پناهندگی در کشورهای اتحادیه اروپا بوده اند که این رقم نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی ۴ برابر افزایش داشته است.

این گزارش افزود: بیش از نیمی از کودکان آواره و پناهجوی بدون همراه، از افغانستان هستند و پس از آنها کودکان سوری و اریتره ای قرار دارند.

سال گذشته بیش از یک میلیون نفر از مناطق جنگی و بحران زده خاورمیانه، آفریقا و آسیا به مرزهای اروپا سرازیر شده اند. این بدترین بحران مهاجرت به اروپا پس از جنگ جهانی دوم به شمار می رود.

این آژانس اروپایی اعلام کرد: بیش از ۱.۴ میلیون نفر که اکثر آنها را سوری ها و افغان ها تشکیل می دهند، به دنبال حمایت بین المللی در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۵ میلادی بوده اند. این رقم نسبت به ۲۰۱۴ میلادی بیش از ۱۱۰ درصد رشد داشته و به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ میلادی رسیده است.

بیش از یک سوم درخواست های پناهندگی نیز در آلمان ارائه شده است. تعداد اتباع سوری که خواستار دریافت پناهندگی شده اند با ۳ برابر افزایش به ۳۸۰ هزار نفر رسیده است. حدود ۲۰۰ هزار افغان نیز درخواست پناهندگی داده اند که نسبت به ۲۰۱۴ میلادی ۴ برابر رشد داشته است.