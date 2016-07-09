مرتضی ممیزی در گفتگو با خبرنگار مهر به پرونده های قاچاق ارجاع شده به تعزیرات حکومتی استان طی سه ماه سالجاری اشاره کرد و افزود: هزار و ۲۶۶پرونده قاچاق کالادر اداره کل تعزیرات حکومتی استان تشکیل شده که از این تعداد پرونده هزار و ۳۰۰مورد مختومه شده و در این راستا عملکرد اداره کل بیش از ۱۰۰درصد بوده است.

وی با بیان اینکه بیشترین پرونده قاچاق کالای وارده به استان، پوشاک بوده است، اظهار کرد: بعد از کالای پوشاک به ترتیب سیگار، لوازم آرایشی و بهداشتی بیشترین قاچاق کالای وارده به استان زنجان را به خود اختصاص داده است.

ممیزی ارزش ریالی پرونده های قاچاق کالاطی سه ماه نخست سالجاری در استان را ۱۱۸میلیارد و ۹۱۷ میلیون ریال عنوان کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی را رسیدگی به تخلفات اقتصادی در جامعه عنوان کرد و افزود: این اداره در سه حوزه وظایف خود را انجام می دهد.

ممیزی رسیدگی به تخلفات اعم از گران فروشی، کم فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و رعایت نکردن قوانین نظام صنفی و اجحافی که از سوی برخی صنوف در حق مصرف کنندگان انجام می شود را از جمله وظایف این اداره ذکر کرد.

وی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی و حقیقی را دارد، گفت: بر اساس ماده ۱۸ قانون، تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی و اعمال مجازات را دارد.