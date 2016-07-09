توقیف ۱۳ هزار خودرو پرخطر در تعطیلات عید فطر

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار تقی مهری در حاشیه بازدید هوایی از محور چالوس و آزادراه کرج - قزوین در خصوص توزیع بار بازگشت سفر خود افزود: هم‌اکنون بار بازگشت در اکثر محورهای مواصلاتی عادی است اما در برخی محورها مانند چالوس، هراز، فیروزکوه و قزوین - رشت با بار ترافیکی نیمه سنگین و در مقاطعی پرحجم رو به رو هستیم.



وی با اشاره به یکطرفه شدن محورهای هراز و چالوس به سمت تهران گفت: این محدودیت تردد در محور هراز تا ساعت ۲ بامداد و چالوس تا ۵ بامداد شنبه فعلا برقرار است که در صورت افزایش بار ترافیکی این محدودیت تمدید و یا در صورت کاهش بار بازگشت این محدودیت زودتر از زمان اعلامی برداشته می‌شود.



رییس پلیس راهور ناجا با بیان این که مشکل خاصی در خصوص سوانح رانندگی در این چند روز نداشتیم افزود: برابر دستور فرمانده ناجا نیروهای کمکی نیز به پلیس راهور ملحق شدند تا ترافیک ایمنی را برای مسافران فراهم کنیم.



وی با اشاره به بار ترافیکی سنگین در روز چهارشنبه در محورهای خروجی به سمت استان‌های شمالی خصوصا چالوس، محدوده‌های منجیل و رودبار در محور قزوین - رشت و هراز و فیروزکوه گفت: علت اصلی این بار ترافیکی حجم بسیار بالای سفرها در مقطعی کوتاه بوده است.

رییس پلیس راهور ناجا به برخورد پلیس با خودروهای متخلفان در این مدت اشاره و تاکید کرد: طی ۳ روز گذشته ۱۳ هزار خودرو رانندگان پرخطر توقیف و ضمن اعمال قانون متخلفان به پارکینگ منتقل شدند که البته این میزان در مقایسه با ۱۸ میلیون خودرو بسیار ناچیز است.

وی خاطرنشان کرد: برابر آمارهای دریافتی ۹۹ درصد رانندگان در طول تعطیلات قوانین و مقررات رانندگی را رعایت کرده‌اند و تنها یک درصد از قوانین تخطی داشته‌اند.