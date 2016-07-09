به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی پرتغال یکشنبه شب در «استادوفرانس» با فرانسه دیدار می کند.

کریستیانو رونالدو و پرتغال در دیدار پایانی رقابتهای جام ملتهای اروپا در سال ۲۰۰۴ با یک گل مقابل یونان شکست خوردند و جام خانگی را از دست دادند.

وی اکنون بر این باور است که فرصت قهرمانی در این دوره از رقابتها برای پرتغال از دست نخواهد رفت.

رونالدو در گفتگو با یوفا اظهار داشت: بردن جام با تیم ملی پرتغال رویایی است که من همیشه در سر داشته ام. من به هر افتخاری در عرصه باشگاهی و انفرادی دست یافته ام اما بردن جام با پرتغال برای من یک موفقیت بزرگ خواهد بود.

مهاجم رئال مادرید در ادامه تصریح کرد: بر این باورم که این امر امکانپذیر است. هم‌تیمی‌های من و همه مردم پرتغال هم به این امر باور دارند. باید تفکر مثبت داشته باشیم چون به نظر من روز یکشنبه پرتغال برای نخستین بار صاحب یک جام بزرگ می شود.

تیم پرتغال جزو بهترین های جام نبوده و با سه مساوی از مرحله گروهی صعود کرده است آن هم به عنوان یکی از بهترین تیم های سوم. البته آنها در بازی با ولز فوتبال متقاعدکننده ای را به نمایش گذاشتند.

رونالدو با اشاره به این پیروزی و اعتمادی که آنها از این پیروزی به دست آورده اند، ادامه داد: نتیجه خیلی مثبتی بود. تیم ما خیلی خوب بازی کرد و دو گل مهم به ثمر رساند. آن هم مقابل تیمی خوب به نام ولز. آنها تیمی خوب با مربی خوبی بودند. با این حال ما بهتر بودیم و موقعیت های خوبی خلق کردیم. شایسته پیروزی بودیم و اکنون در دیدار پایانی هستیم.

وی در پایان گفت: بازی‌ها را خیلی آرام آغاز کردیم و نتایج آنگونه که می خواستیم، نبود. به نظر من فرانسه گزینه قهرمانی جام به نظر می رسد اما این ما هستیم که جام را می‌بریم.