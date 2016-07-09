دو زلزله ۳.۳ و ۲.۸ ریشتری دو شهر کردستان را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز لرزه نگاری کشور، زمین لرزه هایی از نخستین ساعات امروز تاکنون دو شهر استان کردستان را لرزاند که بزرگترین آن ۳.۳ ریشتردر شهر موچش استان به وقوع پیوسته است.

براساس گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، نخستین زمین لرزه در ساعت ۳.۴۹ دقیقه صبح امروز شنبه با قدرت ۲.۷ ریشته در موقعیت جغرافیایی ۳۵.۱۲۷ شمالی و ۴۷.۲۱۰ شرقی در موچش رخ داده است.

ساعت ۳.۵۵ دقیقه هم بار دیگر زلزله ای به بزرگی ۲.۳ ریشتر در موقعیت جغرافیایی ۳۵.۷۳ شمالی و ۴۷.۲۵۱ شرقی در عمق ۵ کیلومتری زمین موچش در کردستان را لرزاند.

ساعت ۵ و ۲۶ دقیقه هم در عمق ۸ کیلومتری زمین در شهر موچش زمین لرزه ای به قدرت ۳.۳ ریشتر در موقعیت جغرافیایی ۳۵.۱۴۰ شمالی و ۴۷.۲۳۲ شرقی امروز شنبه اتفاق افتاده است.

در ساعت ۵.۲۸ دقیقه هم زلزله ای به قدرت ۲.۸ ریشتر در موقعیت جغرافیایی ۳۵.۲۳۴ شمالی و ۴۷.۱۳۴ شرقی در سنندج مرکز کردستان رخ داد.