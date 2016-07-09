گروه کرآوازی تهران به روسیه می رود/ به امید دستاوردهای جهانی

میلاد عمرانلو سرپرست و رهبر ارکستر گروه کُر آوازی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این سفر توضیح داد: طبق برنامه ریزی هایی که انجام گرفته گروه کر آوازی تهران از روز دوشنبه ۲۱ تیر ماه با سفر به شهر سوچی کشور روسیه در نهمین فستیوال جهانی گروه های کُر شرکت خواهد کرد. این مسابقات در ۹ شاخه مختلف و دو سطح برگزار می شود که طی آن گروه های مختلف کر از کشورهای مختلف دنیا آثار خود را ارائه خواهند داد.

وی درباره جزییات قطعاتی که قرار است در این فستیوال اجرا کنند، توضیح داد: گروه کر آوازی تهران در این دوره از فستیوال در بخش موسیقی مذهبی آکاپلا، موسیقی معاصر و موسیقی جَز شرکت خواهد کرد. البته بنده روز شنبه به منظور شرکت در مجمع جهانی گروه های کر زودتر از اعضای گروه به روسیه سفر می کنم چرا که حضور در این مجمع از اهمیت ویژه ای برخوردار است که می تواند برای راهبردهای آینده مجموعه آوازی تهران مورد استفاده خوبی قرار گیرد.

وی یادآور شد: به هر حال طبق برنامه ریزی و زمان بندی انجام گرفته ما در شاخه موسیقی مذهبی آکاپلا قطعات «Crucifxu» اثر Antonio Lotti، «Virga Jesse» اثرAnton Brukner ، «Benedictio» اثرUrmas Sisask و قطعهcan tell the world» » اثر Hogan Mosses را اجرا می کنیم. در شاخه موسیقی معاصر نیز قطعاتی چون «تو را من چشم در راهم» ساخته امین هنرمند و «ای یار» اثر استاد احمد پژمان را به همراه قطعه «Daemo Irrepit Calidus » اثر Georgy Urban و «Anoi Pusej Dunojelio » اثر Vaclovas Augustinas را اجرا می کنیم. این در حالی است که در شاخه موسیقی جَز کرال نیز قطعاتی چون « hen I fall in love اثر Victor Young و Mack the knife» » اثر Marc Blitzstein و «Nature Boy» اثر Eden AhbezDisney fly medley» و » اثر Jamey Ray به مخاطبان ارائه خواهد شد.

عمرانلو درباره دلایل اجرای این قطعات گفت: آنچه در فستیوال جهانی گروه کر بیشتر مورد توجه است شرایط ویژه ای است که برای اجرای قطعات در شاخه های مختلف در نظر گرفته‌اند که به عنوان نمونه در بخش موسیقی مذهبی باید اثری از آهنگسازی در قرن نوزدهم و یک اثر از آهنگسازی که در قید حیات است برای شرکت در برنامه انتخاب شود. در حوزه موسیقی معاصر نیز شرایط به گونه ای است که یک آهنگساز باید به صورت اختصاصی قطعه تازه ای صرفا برای شرکت در این فستیوال ساخته باشد که در این دوره امین هنرمند این کار برای ما انجام داد. ضمن اینکه ما در این بخش از آثار استاد احمد پژمان نیز بهره مند شده ایم. در بخش موسیقی جز نیز چهار قطعه به انتخاب گروه برای ارائه اجرا می شود.

سرپرست گروه کُر آوازی تهران در بخش دیگری از صحبت های خود به حضور دو کشور روسیه و چین در این فستیوال اشار کرد و گفت: ۱۱۷ گروه از کشور روسیه و ۹۹ گروه از کشور چین در این مسابقات حضور دارند که از مجموعه ۳۰۰ گروهی که از ۳۳ کشور دنیا در این فستیوال حضور دارند این آمار جالب توجه است. گروه کر آوازی تهران هم برای سومین بار است که در چنین رویداد جهانی حضور دارد و امیدوارم امسال بتوانیم با دریافت مقام های بهتر نسبت به دوره های گذشته برای کشورمان افتخار آفرینی کنیم. این در حالی است که رویکرد علمی فستیوال درباره «نقش خوانندگان کودک در رشد موسیقی» است که بعد از بازگشت به ایران درباره نتایج آن جزییات بیشتری را اعلام خواهم کرد.

عمرانلو در پایان در معرفی اعضای گروه آوازی تهران بیان کرد: در بخش سوپرانو پریسا دلفانی، نازنین روستا، پگاه عینک چی، سولماز جوانبخت، در بخش آلتو مهدیه صفری، سمیرا محسنی، گلناز نویدان و لیلا نوری، در بخش تنور فرهاد خزری، کامران عروج زاده، سید مهدی ابطحی، علی مصیبی آلاشتی در بخش باس نوید یزدانیان، هادی آژیر، فرزاد امیری و مهرداد ناصحی اعضای گروه کر آوازی تهران را در این سفر تشکیل می دهند.