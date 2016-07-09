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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۲

رئیس هیئت تنیس روی میز قم در گفتگو با مهر خبر داد:

۲ پیروزی و ۲ شکست برای پینگ پنگ بازان قم در مسابقات جوانان کشور

۲ پیروزی و ۲ شکست برای پینگ پنگ بازان قم در مسابقات جوانان کشور

قم - رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم از ۲ پیروزی و ۲ شکست برای پینگ پنگ بازان قم در مسابقات جوانان کشور و مقام چهاردهم قم در بخش تیمی این مسابقات خبر داد.

محمد عموییان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم تنیس روی میز جوانان و نوجوانان استان قم که در مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی شیراز شرکت کرده بود روز گذشته در مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات برابر حریف خود شکست خورد و نتوانست به جمع ۸ تیم پایانی راه یابد.

وی افزود: تیم تنیس روی میز قم در این مرحله به دیدار همدان رفت و در ‌نهایت ۳ بر یک برابر حریف خود بازنده شده تا در ‌نهایت با ۲ پیروزی و ۲ شکست به کار خود در این مسابقات خاتمه دهد. 

رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم گفت: پینگ پنگ بازان قمی در دور گروهی این مسابقات با کسب ۲ پیروزی و یک شکست توانستند جواز حضور در مرحله حذفی را به دست بیاوردند و تنها شکست آنها در این مرحله برابر تیم قدرتمند کردستان رقم خورد.

عموییان بیان داشت: در دور گروهی تیم تنیس روی میز جوانان و نوجوانان قم ابتدا ۳ بر صفر تیم کهگیلویه و بویراحمد را شکست داد و سپس ۳ بر یک به کردستان باخت اما برتری ۳ بر یک برابر کرمان در دیدار سوم، حکم صعود این تیم به یک هشتم نهایی را امضا کرد.

وی عنوان کرد: در رده بندی نهایی تیمی، تیم تنیس روی میز قم در رده چهاردهم این مسابقات قرار گرفت در شرایطی که تیم تهران به مقام قهرمانی رسید، فارس به عنوان میزبان مسابقات دوم شد و تیم‌های اصفهان و البرز در جایگاه سوم قرار گرفتند.

 رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم تصریح کرد: تیم تنیس روی میز قم در این پیکارها با ترکیب سید محمد معین منتظری، محمد مهدی اسدی، پویا وفایی، نوید اسداللهی و امیر علی هاشم‌زاده شرکت کرده بود.

کد مطلب 3707984

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