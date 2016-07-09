خبرگزاری مهر - گروه استانها: ساعت از ۱۰ صبح گذشته و باغ بهشت همدان مملو از جمعیت است، هر سو که مینگری عدهای بر مزار عزیز ازدسترفته خود در حال عزاداری هستند و من نیز برای ادای احترام به یکی از اساتید دانشگاهم بر سر مزار وی حاضرشدهام.
ناگهان صدای شیون از قطعه تازه درگذشتگان نظرم را به سمت خود جلب میکند؛ مادری که گریههایش سنگینی داغ و ماتم را فریاد میزند در میان جمعیت فریاد «یا حسین» سر میدهد.
ناخواسته قدمهایم بهسوی مزار این متوفی برداشته شد و در کمتر از یک دقیقه خود را در میان جمعیتی که برای خاکسپاری تازه درگذشته حاضرشدهاند دیدم.
باورش برای من هم سخت است، عزیز ازدستدادهاند آنهم پسری که هنوز ۲۰ سال ندارد ...
اندکی که از زمان میگذرد در زیر سایه درختی مینشینم و در فکر فرو میروم، علت مرگ این جوان ۱۹ ساله برایم سؤال میشود و از یکی از بستگانش علت را جویا میشوم.
خانواده محسن اعضای بدن وی را اهدا کردند
وی بابیان اینکه محسن به همراه خانوادهاش با ماشین شخصی از تهران راهی همدان بوده که در مسیر ساوه به همدان با گارد ریل وسط جاده برخورد و ماشین واژگون میشود، گفت: پسازاین اتفاق محسن در «آی سی یو» بیمارستان تحت درمان بود اما متأسفانه مرگ مغزی وی تأیید شد و خانواده محسن نیز اعضای بدنش را اهدا کردند.
با شنیدن این حرف اشک از چشمانمان جاری شد چراکه هدیه دادن و هدیه گرفتن، همواره یکی از لذتبخشترین لحظههای زندگی است و میتواند زیباترین لبخندها را در پی داشته باشد، چه برسد به اینکه این هدیه، حیاتبخش باشد و بتواند هم به دهنده و هم به گیرنده هدیه، جانی دوباره بدهد.
وی ادامه داد: خدا نکند این حادثه غمانگیز برای هیچ خانوادهای رخ دهد اما اگر بنابر تقدیر خداوند، این اتفاق افتاد میتوان با اهدای اعضا زندگی دوبارهای به بیماران منتظر دریافت عضو هدیه کرد.
صحبتهای ردوبدل شده بین من و عاطفه که نسبت نهچندان دوری با محسن داشت ذهنم را به سمت حوادث ناگواری که روز و شب در پی بیاحتیاطی در رانندگیها رخ میدهد کشاند و اینکه روزانه چند نفر براثر مرگ مغزی جان خود را از دست میدهند و اینکه آیا تمام آنها به اهدای عضو رضایت میدهند.
نخستین پیوند عضو در ایران به سال ۱۳۱۴ بازمیگردد
بر اساس آمار نخستین پیوند عضو در ایران به سال ۱۳۱۴ بازمیگردد اما هنوز هم باگذشت اینهمه سال، بیش از ۷۰ درصد خانوادههای افرادی که دچار مرگ مغزی شدهاند اجازه اهدا عضو را نمیدهند و بر همین اساس سالانه ۲۵ درصد از بیماران در انتظار پیوند، جان خود را از دست میدهند.
در حال حاضر متوسط اهداء عضو در دنیا ۱۰ تا ۲۰ نفر به ازای هر یک میلیون نفر است و این آمار در کشور از یک و شش دهم نفر در سال ۸۳ به دو و ۹ دهم نفر در حال حاضر رسیده است.
در همین زمینه رئیس هماهنگکننده اهدای عضو استان همدان نیز در گفتگو با مهر گفت: مسئله مرگ مغزی در ایران از نظر مسائل قانونی با ابلاغ رسمی مصوبهای توسط مجلس شورای اسلامی با تأیید شورای نگهبان در سال ۸۱ حل شد و مسائل فقهی و حقوقی آن نیز رفع شده به طوری که اکثر استفتائات از مراجع تقلید استفاده از اعضای فرد دچار مرگ مغزی را جایز شمردند.
تشکیل شورای پیوند استان همدان
مجید حمیدی از تشکیل شورای پیوند استان همدان خبر داد و گفت: این شورا از تمامی ارگانهایی که با پیوند اعضا در ارتباط هستند تشکیل شده که در راستای فرهنگسازی در زمینه اهدای عضو تلاش می کنند.
مجید حمیدی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۹ مورد اهداء عضو در استان انجام شده است، افزود: اعضای بدن یک بیمار مرگ مغزی نیز فروردینماه امسال در استان همدان اهدا شد.
وی با بیان در صورت بروز مرگ مغزی فراهمآوری اعضای بیمار در هر نقطه از ایران انجام میشود، رضایت خانواده برای استفاده از اعضا را مهم دانست و گفت: باید طبق قانون، اولیای دم و وراث از اهدای عضو فرد دچار مرگ مغزی شده، رضایت داشته باشند که بزرگترین چالش در این قسمت است.
وی بااشاره به اینکه استخراج و پیوند کلیه در استان همدان انجام میگیرد اما برای پیوند و استخراج سایر اعضا بیمار باید به تهران اعزام شود، گفت: در حال حاضر ۵۰ بیمار کلیوی در استان همدان در انتظار پیوند کلیه هستند.
حمیدی بااشاره به اینکه بیمارستانها باید مطابق قوانین در صورت مراجعه بیمار مرگ مغزی وی را به تیم اهدا عضو معرفی کنند، عنوان کرد: بیماران مرگ مغزی نجاتبخش زندگی یک تا ۸ نفر هستند.
صدور ۳ هزار کارت اهدای عضو طی امسال در همدان
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز در گفتگو با مهر از صدور ۳ هزار کارت اهدای عضو طی امسال در همدان خبر داد و گفت: بیماران آسیب دیده به ویژه دارای مشکلات کلیوی نیاز به اعضای بیماران سکتههای مغزی دارند.
محمدرضا عبادیان با اشاره به اینکه فرهنگسازی در خصوص اهدای تقویت شده است، گفت: در این زمینه نقش رسانهها و صدا و سیما و تشکلهای مردمنهاد اثر گذار بوده است.
عبادیان از اهدا عضو ۱۹ بیمار مرگ مغزی در استان همدان در سال گذشته خبر داد و گفت: این آمار نسبت به سال قبل از آن سه برابر افزایش داشت.
وی از شرکت ۶۰ پزشک و پرستار در دوره آموزشی مواجهه با بیمار مغزی برای نخستین بار در استان خبر داد و گفت: تشخیص بیمار مغزی تخصصی است و همچنان همکاران نیازمند آموزش هستند.
فرهنگ سازی اهدا عضو حرکتی زمان بر است و یک روزه جواب نخواهد داد
عبادیان با بیان اینکه فرهنگ سازی اهدا عضو حرکتی زمان بر است و یک روزه جواب نخواهد داد، گفت: تا قبل از سال ۹۳، ۵۰۰ کارت اهدای عضو در استان همدان صادر شده بود که در سال گذشته به یکهزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار کارت رسید.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه ایران از پیشروترین کشورها در اهدای عضو است، افزود: اهدای عضو کاری شرافتمندانه و انسانی است.
حبیب الله موسوی بهار با بیان اینکه منحنی اهدای عضو با اقدامات صورت گرفته تاحدودی ارتقا یافته است، گفت: از سال ۸۰ تا ۹۰، ۱۱ مورد اهدای عضو در استان همدان ثبت شد و هرسال یک مورد اهدا عضو انجام می شد که به تدریج این میزان افزایش یافته است.
موسویبهار فرهنگسازی ثبت نام برای دریافت کارت اهدای عضو، برگزاری کارگاه آموزشی برای همکاران و پرستارانی که با بیمار مرگ مغزی مواجه میشوند و برگزاری همایش اهدای عضو را از جمله اقدامات صورت گرفته برای فرهنگسازی در اهدای عضو بیماران مرگ مغزی عنوان کرد.
همکاری مجمع خیرین سلامت برای فرهنگسازی اهدای عضو
وی از همکاری مجمع خیرین سلامت برای فرهنگسازی اهدای عضو خبر داد و گفت: همدان به عنوان قطب پیوند عضو از سوی وزارتخانه هدفگذاری شده و چند استان غرب کشور را نیز پوشش می دهد.
بنابراین گزارش اهدای عضو همان هدیهای است که هم به گیرنده و هم به دهنده، حتی اگر فرد مرگ مغزی شده باشد جانی دوباره میبخشد، در واقع گیرنده با گرفتن عضو میتواند به زندگی ادامه بدهد و دهنده با اهدای عضو و اینکه عضوی از وی هنوز هم نفس میکشد، گویا هنوز زندگانی وی، به خصوص زندگی معنویاش ادامه دارد بنابراین باید با فرهنگ سازی در این زمینه برای هدیه دادن زندگی تلاش کرد.
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