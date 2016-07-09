مداخله غیرقانونی در حوزه درمان سرطان های غیر خونی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد عامری اظهارداشت: رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به صورت غیر قانونی وارد حوزه درمان سرطان های توپر و انجام شیمی درمانی برای این بیماران شده است.

وی افزود: رئیس دانشگاه تمام بیماران را به بیمارستان دولتی که تحت نظارت خود است جذب کرده و حق انجام شیمی درمانی را از سایر متخصصان سلب کرده است که این مسئله علاوه بر وارد کردن لطماتی به سلامت بیماران، مشکلاتی را برای همکاران ما در ساری بوجود آورده است.

این متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی در ادامه تصریح کرد: بر اساس گزارشات منتشر شده ریاست دانشگاه روزانه تعداد زیادی بیمار را ویزیت می کند و به نظر می رسد در صورت صحت موضوع، ارائه خدمات به این تعداد بیمار در فرصت کم مشکلاتی را بوجود آورد.

به گفته عامری، ریاست دانشگاه فوق تخصص بیماری های خون است و نبایستی در درمان سرطان های توپر مداخله نماید. ولی ایشان علاوه بر درمان این نوع سرطان ها با شیمی درمانی در روند کار متخصیین رادیوتراپی آنکولوژی که مسئول درمان سرطان های غیر خونی هستند نیز مشکلات ایجاد کرده اند.

عامری با بیان اینکه همکاران ما این مسئله را به وزارت بهداشت اطلاع داده اند، گفت: متاسفانه مسئولان تاکنون هیچ اقدامی نکرده اند که در نهایت دود این بی توجهی ها به چشم بیماران خواهد رفت.