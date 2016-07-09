خودروی اینترنتی با قابلیت گرفتن عکس سلفی

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه علی بابا از اتومبیل اینترنتی جدیدی رونمایی کرد که قرار است به بازار چین عرضه شود. این خودرو جدید از نوع شاسی بلند و نام آن RX۵ است.

خودروی جدید اینترنتی مجهز به سیتسم عامل Yun است و می تواند به صورت خودکار به اینترنت متصل شود.

گروه علی بابا اعلام کرد، در حالیکه بعضی از خودروها بوسیله یک سری اپلیکیشن ها و نرم افزارهای شخص ثالث به اینترنت متصل می شوند، فناوری بکار رفته در اتومبیل های این شرکت به صورت هوشمندانه اقدام به جمع آوری و ردو بدل کردن داده ها می کنند تا کاربر با این نوع از خودرو شرایط متفاوتی را تجربه کند.

در خودرو RX۵ سامانه ای تعبیه شده که راننده می تواند به وسیله آن رزرو پارکینگ، پرداخت آن، پرداخت هزینه سوخت گیری و هزینه کافی شاپ را انجام دهد.

از ویژگی دیگر این سامانه نشان دادن رستوران هایی است که در نزدیکی مسیر راننده قرار گرفته اند.

خودروی اینترنتی گروه علی بابا دارای سامانه ناوبری و دوربین ۳۶۰ درجه ای است ضمن اینکه با دوربین آن می توان از قسمت های مختلف مسیر، فیلمبرداری و همچنین عکس سلفی گرفت.

این خودروی جدید از فناوری Internet ID بهره می برد که امکان شناسایی صاحب خودرو از طریق گوشی و یا ساعت هوشمند فراهم می شود.

قیمت خودرو RX۵ در حدود ۲۲ هزار و ۳۰۰ دلار و قرار است در ماه آگوست سال جاری میلادی روانه بازار شود.