به گزارش خبرگزاری مهر معصومه ابتکار در کانالش در تلگرام نوشت:
خبری برای مردم عزیز عسلویه که امیدوارم شرایط دشوار آنان را بهبود بخشد؛
مهندس بیژن زنگنه برنامههای HSE سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس را ابلاغ کرد. این ابلاغیه در پی ماهها پیگیری و هماهنگی برای حفظ سلامت شهروندان و محیط زیست صادر شده است. سازمان حفاظت محیط زیست با نظارت مجدانه بر این ابلاغیه تلاش خواهد کرد تا وضعیت آلودگی هوای منطقه عسلویه بهبود یابد.
متن ابلاغیه وزیر نفت به شرح زیر است:
با عنایت به استقرار طیف وسیعی از صنایع کلیدی نفت، گاز و پتروشیمی ایران در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و اهمیت ضرورت صیانت از این منابع در کنار حفاظت از زیست بوم منطقه و حفظ سلامت شهروندان و کارکنان صنعت نفت، بدینوسیله اهداف و برنامههای کوتاه مدت بهداشت، ایمنی محیط زیست، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل منطقه (مشتمل بر ١٠ هدف کلان، ٣٢ هدف خرد و ١١٤ برنامه) ابلاغ میشود.
با توجه به ضرورت اجرایی شدن برنامههای عملیاتی مذکور لازم است موارد زیر به طور دقیق اجرا شود:
١- سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تحت نظر مدیریت HSE شرکت ملی نفت ایران، مسئولیت مستقیم اجرای برنامههای مصوب را به عهده داشته و شرکتهای اصلی و فرعی و سایر شرکتهای مستقر در منطقه (اعم از دولتی و خصوصی) موظف به همکاری کامل به آن سازمان هستند.
٢- با عنایت به اینکه دامنه شمول برخی از برنامههای ابلاغی فراتر از سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بوده و تحقق اهداف مورد انتظار مستلزم هماهنگی و همکاری کلیه شرکتهای مستقر در منطقه و شرکتهای اصلی مربوطه است، مقتضی است شرکتهای اصلی و تابعه نفت، گاز و پتروشیمی و سایر شرکتهای مستقر در منطقه ضمن هماهنگی با سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، همکاریهای لازم جهت اجرای برنامهها را به عمل آورده و برنامههای خود را جهت تحقق اهداف HSE منطقه، تنظیم و ضمن تامین منابع لازم، برنامههای مربوط را عملیاتی کنند.
٣- شرکتهای اصلی و فرعی موظفند اعتبارات مورد نیاز برای اجرای برنامههای عملیاتی را در قالب بودجه بندی سنواتی پیش بینی کرده یا عنداللزوم به صورت بودجه خاص تامین کنند.
٤- نظارت بر حسن اجرای برنامههای ابلاغی و ارایه گزارشهای دورهای، به عهده اداره کل HSE است.
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