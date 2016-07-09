شیراز میزبان عکاسان حوزه فرهنگ می شود

امین دانشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سالهاست به شدت جای خالی این رویداد هنری در شیراز احساس می شود، افزود: امیدواریم با حضور و همدلی هنرمندان و فعالان این حوزه برگزاری این جشنواره نیز به نتیجه قابل توجهی برسد.

وی از دعوت علاقه مندان و فعالان فیلم، عکس و پویانمایی برای همکاری خبر داد و با بیان اینکه برگزاری نشست ها، همایش های تخصصی، جشنواره های مختلف ملی و استانی در دستور کار این انجمن قرار دارد، گفت: تعامل با گروه ها و انجمن های مختلف استان از جمله فعالیت های پیش بینی شده انجمن است که به جدیت دنبال می شود.

دانشور ادامه داد: با توجه نیاز به همدلی با هنرمندان فیلمساز، عکاس و انیماتور حضور تمامی اساتید و پیشکسوتان و دانشجویان می تواند هدایت گر ما باشد.

وی با اشاره به در پیش بودن روز جهانی عکاسی، عنوان کرد: همزمان با روز جهانی عکاسی از 23 تا 29 مردادماه امسال و 6 تا 12 شهریورماه انجمن مجری برنامه ریزی برای دانشگاه تابستانه فرهنگ و هنر اداره کل فرهنگ و ارشاد فارس است. از این رو، در این مدت، برگزاری کارگاه های تخصصی آموزشی با اساتید گرانقدر کشور از اهم فعالیت هاست.

رئیس انجمن فیلم، عکس و پویانمایی استان فارس با اشاره به برگزاری جشنواره ملی عکس با مشخصه های فرهنگی شیراز تاکید کرد: امیدواریم با حضور و همدلی هنرمندان و فعالان این حوزه برگزاری این جشنواره نیز به نتیجه قابل توجهی برسد.

وی در پایان نیز از علاقه مندان و فعالان حوزه های عکس، فیلم و پویانمایی برای عضویت در این انجمن دعوت کرد و گفت: علاقه مندان می توانند با همراه داشتن رونوشت(کپی) کارت ملی و یک قطعه عکس به دفتر انجمن مستقر در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس مراجعه نمایند.