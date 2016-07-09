پیمان فخری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت دو شمشیرباز المپیکی ایران پیش از اعزام به کمپ جهانی آلمان توضیح داد و اظهار داشت: طی این مدت عابدینی و پاکدامن حسابی تمرین کرده اند و دوره بدنسازی خیلی خوبی را پشت سر گذاشته اند. تمرینات تکنیکی آنها خیلی خوب پیش رفت طوری که می توانم بگویم امروز شرایط شان برای المپیک کاملا خوب است.

وی در مورد عملکردی که مجتبی عابدینی و علی پاکدامن می توانند در المپیک ریو داشته باشند یادآور شد: در این زمینه نمی توانم صحبتی داشته باشم چون هیچ چیز مشخص نیست. به هر حال المپیک میدانی است که فقط چکیده بهترین های جهان به آن ورود پیدا می کنند طوری که ۵-۴ قهرمان جهان در المپیک ریو نیستند؛ ۳۲ نفری که در هر اسلحه به المپیک راه پیدا می کنند آنقدر خوب بوده اند که مجوز لازم را به دست آورده اند. پس نمی توان در مورد نتایج و حتی قرعه کشی پیش بینی داشت.

فخری در این رابطه ادامه داد: رقابت در المپیک با هر قرعه ای فوق العاده سخت و مشکل است و نمی توان گفت اگر این قرعه نصیب ما می شد بهتر بود یا با فلان حرف رو به رو نمی شدیم نتیجه بهتری می گرفتیم؛ باید در هر رقابت تمرکز کامل داشت تا نتیجه گرفت و کاری هم به قرعه نداشته باشیم.

سرمربی تیم ملی اسلحه سابر در بخشی از گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در المپیک ریو دوازده، سیزده شمشیرباز شانس کسب مدال هستند و از جمله ایرانی ها؛ شمشیربازان ما در این حد خوب هستند حال اینکه روز مسابقه، روز ما باشد و مدال هم قسمت ما باشد نیز مهم است.

وی خاطرنشان کرد: برای حضور موفق در المپیک ریو هیچ چیز کم نگذاشته ایم و بهتر از ادوار گذشته تمرین کرده ایم. عابدینی و پاکدامن بی نهایت تلاش کرده اند، در تمام دوران مربیگری خود چنین فشار تمرینی به بازیکنان وارد نکرده بودم اما شمشیربازان المپیکی با جان و دل و علیرغم آسیب دیدگی ها و دردهای عضلانی این فشارها را تحمل کردند و خم به ابرو نیاوردند، آنها طی ماه های گذشته بهترین های جهان را برده اند و امیدوارم عملکرد خوبشان در المپیک هم تکرار شود.

سرمربی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر همچنین درباره اعزام این تیم به آلمان که بامداد یکشنبه انجام می شود، گفت: حضور در کمپ تمرینی آلمان اردوی مهمی برای ما خواهد بود، تمرین با المپیکی های روسیه، آمریکا، گرجستان و ژاپن تاثیرات مثبت زیادی برای ما به همراه خواهد داشت. در کمپ آلمان تمرینات تاکتیکی و تکنیکی خود را دنبال می کنیم تا بهتر از امروز آماده شویم.