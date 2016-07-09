شمشیربازان المپیکی فردا عازم آلمان می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عابدینی و علی پاکدامن دو شمشیرباز ایران هستند که برای شرکت در بازی های المپیک ریو آماده می شوند و در همین راستا بامداد یکشنبه عازم آلمان می شوند تا در یک کمپ تمرینی به میزبانی این کشور شرکت کنند.

روسیه، آمریکا، گرجستان و ژاپن کشورهایی هستند که نمایندگانی المپیکی آنها در این کمپ تمرینی حضور دارند.

عابدینی و پاکدامن با حضور در این کمپ جهانی که از دوشنبه در شهر تابر آغاز شده و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت با المپین های این کشور تمرینات مشترک خود را زیر نظر مستقیم پیمان فخری سرمربی تیم ملی اسلحه سابر سپری می کنند.

تیم دو نفره شمشیربازی اسلحه سابر پس از پایان کمپ جهانی آلمان به ایران بازمی گردد و در فاصله دو هفته مانده به آغاز مسابقات المپیک ریو تمرینات خود را در تهران پیگیری خواهد کرد.

شمشیربازان المپیکی ایران بر ای شرکت در المپیک ۲۰۱۶، ۱۳ مرداد عازم ریودوژانیرو می شوند.

مسابقات شمشیربازی المپیک ریو از ۲۰ مرداد آغاز خواهد شد.