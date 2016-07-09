بازدید یک میلیون مسافر از مجموعه های تاریخی چهارمحال وبختیاری

بهمن عسگری در گفت و گو با خبرنگار مهر از بازدید یک میلیون و ۶۷۰ هزار نفر مسافر و گردشگر از مجموعه های تاریخی، فرهنگی و گردشگری چهارمحال و بختیاری در ایام تعطیلات عید سعید فطر خبر داد و اظهار داشت: بیشترین بازدیدها از مجموعه های تاریخی فرهنگی پل زمان خان، پیرغار، آبشار شیخ علیخان و چشمه دیمه، مجموعه گردشگری گرداب بن و سیاسرد، بناهای تاریخی فرهنگی خدارحم خان چالشتر، امیر مفخم دزک، سردار اسعد بختیاری جونقان و موزه باستان شناسی شهرکرد بوده است.

بهمن عسگری سوادجانی با بیان اینکه ظرفیت واحدهای اقامتی و شهرستانهای نه گانه استان در این ایام به صورت ۱۰۰ درصدی نیز بوده است، گفت: اقامت و بازدید گردشگران و مسافران در تعطیلات عید سعید فطر امسال نسبت به سال گذشته حدود ۲۵ درصد افزایش داشته است.

۲۶۰ هزار نفر در چهارمحال و بختیاری اقامت کردند

عسگری سوادجانی آمار اقامت در استان را حدود ۲۶۰ هزار نفر اعلام کرد و بیان داشت: این اقامتگاه ها شامل هتل، هتل آپارتمان، مهمانپذیر، مدارس آموزش و پرورش، خانه های مسافر، کمپینگ ها، مهمانسراهای دولتی و ... است.

وی به چاپ و توزیع ۸۰ هزار اقلام تبلیغاتی از قبیل نقشه، کتابچه اطلاعات ضروری سفر، سی دی، بروشور و ... اشاره کرد و افزود: نزدیک به ۷۵۰ متر مربع بنرهای تبلیغاتی نیز در سطح استان برای اطلاع رسانی و رفاه حال گردشگران و مسافران چاپ و نصب شده است.